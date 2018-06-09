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    Россия и Белоруссия договорились об отмене ограничений на ввоз молока

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    Россия и Белоруссия договорились об отмене ограничений на ввоз молока

    Россия и Белоруссия договорились об отмене ограничений на ввоз молока

    Россия и Белоруссия согласовали процедуру снятия ограничений на поставки молочной продукции.

    Как рассказала официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано, дорожная карта по отмене взаимных ограничительных мер стала ключевым итогом переговоров представителей Белоруссии и РФ в Москве. Решено, что с 11 июля будет отменен запрет на поставки молочной продукции с трех белорусских предприятий в случае предоставления Минском документов о проведении мониторинга.

    Кроме того, стороны договорились, что Минсельхоз Белоруссии проведет расследование причин появления нитратов в молоке, а Россельхознадзор на время этой проверки усилит контроль за продукцией.

    Также принято решение об отмене с 11 июня ограничений на поставки в Россию продукции четырех белорусских предприятий, передает ТАСС.

    смотретьРоссельхознадзор вводит ограничения на импорт молока из Белоруссии
    Россельхознадзор вводит ограничения на импорт молока из Белоруссии
    Надо сказать, что ранее Россельхознадзор не раз предъявлял претензии к качеству белорусского молока и молочных продуктов и вводил ограничения на поставки. Всего в черный список попало около 60 белорусских предприятий.

    Александр Лукашенко же советовал производителям не замыкаться на российском рынке, подчеркивая при этом, что из его страны в Россию поставляются качественные продукты.

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