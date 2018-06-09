Россия и Белоруссия договорились об отмене ограничений на ввоз молока

Россия и Белоруссия согласовали процедуру снятия ограничений на поставки молочной продукции.
Как рассказала официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано, дорожная карта по отмене взаимных ограничительных мер стала ключевым итогом переговоров представителей Белоруссии и РФ в Москве. Решено, что с 11 июля будет отменен запрет на поставки молочной продукции с трех белорусских предприятий в случае предоставления Минском документов о проведении мониторинга.
Кроме того, стороны договорились, что Минсельхоз Белоруссии проведет расследование причин появления нитратов в молоке, а Россельхознадзор на время этой проверки усилит контроль за продукцией.
Также принято решение об отмене с 11 июня ограничений на поставки в Россию продукции четырех белорусских предприятий, передает ТАСС.
Надо сказать, что ранее Россельхознадзор не раз предъявлял претензии к качеству белорусского молока и молочных продуктов и вводил ограничения на поставки. Всего в черный список попало около 60 белорусских предприятий.
Александр Лукашенко же советовал производителям не замыкаться на российском рынке, подчеркивая при этом, что из его страны в Россию поставляются качественные продукты.
Кроме того, стороны договорились, что Минсельхоз Белоруссии проведет расследование причин появления нитратов в молоке, а Россельхознадзор на время этой проверки усилит контроль за продукцией.
Также принято решение об отмене с 11 июня ограничений на поставки в Россию продукции четырех белорусских предприятий, передает ТАСС.
Надо сказать, что ранее Россельхознадзор не раз предъявлял претензии к качеству белорусского молока и молочных продуктов и вводил ограничения на поставки. Всего в черный список попало около 60 белорусских предприятий.
Александр Лукашенко же советовал производителям не замыкаться на российском рынке, подчеркивая при этом, что из его страны в Россию поставляются качественные продукты.
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