Афганский пленник: родные 30 лет ждут возвращения советского летчика

Родственники советского летчика Сергея Пантелюка, самолет которого не вернулся с очередного боевого задания в Афганистане, продолжают ждать и верить, что их сын, муж и отец не погиб и не сгинул в плену.
Связь со старшим лейтенантом Сергеем Пантелюком прервалась в октябре 1987 года. Ни самолет, ни тело пилота не нашли. Последнее его письмо домой пришло уже после того, как его самолет будто растворилась в горах.
Александр Лаврентьев, член межведомственной комиссии по военнопленным, интернированным и пропавшим без вести: «Я скажу честно: получал информацию, что его сбили. Разговаривал с командиром отряда, который утверждал, что они взяли его в плен. Но подтвердить это нельзя ничем».
О пропавшем 30 лет назад Сергее Пантелюке у наших представительств в Афганистане и Пакистане никаких данных нет. Вот и глава Российского союза ветеранов Афгана Франц Клинцевич призывает не радоваться раньше времени.
Франц Клинцевич, глава Российского союза ветеранов Афганистана: «Нет летчика, нет информации. По крайней мере, он существует этот летчик гипотетически. Но я вам скажу больше: если бы он был этот летчик, то говорить об этом и действовать нельзя, иначе мы его никогда оттуда не достанем. Даже если он сам хочет».
В его судьбе Пантелюка поставлена не точка, а многоточие. Маме летчика Антонине Пантелюк за 80, но она до самого конца будет надеяться, что еще успеет обнять сына.
Подробности — в материале программы «Центральное телевидение».
Александр Лаврентьев, член межведомственной комиссии по военнопленным, интернированным и пропавшим без вести: «Я скажу честно: получал информацию, что его сбили. Разговаривал с командиром отряда, который утверждал, что они взяли его в плен. Но подтвердить это нельзя ничем».
О пропавшем 30 лет назад Сергее Пантелюке у наших представительств в Афганистане и Пакистане никаких данных нет. Вот и глава Российского союза ветеранов Афгана Франц Клинцевич призывает не радоваться раньше времени.
Франц Клинцевич, глава Российского союза ветеранов Афганистана: «Нет летчика, нет информации. По крайней мере, он существует этот летчик гипотетически. Но я вам скажу больше: если бы он был этот летчик, то говорить об этом и действовать нельзя, иначе мы его никогда оттуда не достанем. Даже если он сам хочет».
В его судьбе Пантелюка поставлена не точка, а многоточие. Маме летчика Антонине Пантелюк за 80, но она до самого конца будет надеяться, что еще успеет обнять сына.
Подробности — в материале программы «Центральное телевидение».
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