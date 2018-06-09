«Чарующее наступление»: европейские СМИ оценили итоги визита Путина в Австрию

Визит президента РФ в Австрию вызвал неоднозначную реакцию европейских политиков и журналистов. Однако подписание очередного контракта на поставки газа говорит само за себя.
В последнее время некоторые США заявляют, что зависимость Евросоюза от российского газа слишком велика. Но они почему-то упускают из виду, что американский сжиженный газ значительно дороже. Австрийская компания OMV без оглядки на США подписала с «Газпромом» новое соглашение о поставках газа до 2040 года. Но вопросы, которые задавали российскому президенту Владимиру Путину во время его визита в Вену, были не только о газе. ЕС интересует возможность отмены санкций; Путин дает понять, что Россия за отмену, но решение должно быть принято европейской стороной.
Европейские политики все чаще говорят об отмене антироссийских санкций. Об этом уже заявил и новый премьер-министр Италии Джузеппе Конте.
Джузеппе Конте, премьер-министр Италии: «Мы будем сторонниками открытости в отношении России, которая в последние годы усилила свое международное влияние в различных геополитических кризисах. Мы будем выступать за пересмотр системы санкций».
Эти заявления звучат все громче в свете последних действий США. На саммите «большой семерки» Берлин, Париж и Лондон требуют от Трампа ответа за развязанную против них — союзников — «торговую войну».
Брюно Ле Мэр, министр экономики и финансов Франции: «Я не хочу торговой войны, но, если нас атакуют, нам придется защищать наши интересы».
Ханс-Йорг Мюллер, депутат Бундестага, член руководства фракции «Альтернатива для Германии»: «Он (Трамп — прим. НТВ.Ru) сказал, что немецкий бизнес должен безоговорочно покинуть Иран, и это был ультиматум. Это уже похоже на неоколониальные претензии».
Австрийская газета Kurier подробно расписала, как Путин «доминирует, будучи уверенным в своем могуществе». «Кругом Путин» — так называется статья, а после визита российского президента на первой полосе газеты появился заголовок «Чарующее наступление».
Совершенно иначе смотрит на событие одна из старейших и известнейших газет Европы Wiener Zeitung: «Диалог с Россией важен» — просто пишет она. Неужели настал момент, когда Европа закончила запрягать, и сейчас Россия ее научит быстрой езде?
Подробности — в материале репортера программы «Центральное телевидение» Антона Чечулинского.
Европейские политики все чаще говорят об отмене антироссийских санкций. Об этом уже заявил и новый премьер-министр Италии Джузеппе Конте.
Джузеппе Конте, премьер-министр Италии: «Мы будем сторонниками открытости в отношении России, которая в последние годы усилила свое международное влияние в различных геополитических кризисах. Мы будем выступать за пересмотр системы санкций».
Эти заявления звучат все громче в свете последних действий США. На саммите «большой семерки» Берлин, Париж и Лондон требуют от Трампа ответа за развязанную против них — союзников — «торговую войну».
Брюно Ле Мэр, министр экономики и финансов Франции: «Я не хочу торговой войны, но, если нас атакуют, нам придется защищать наши интересы».
Ханс-Йорг Мюллер, депутат Бундестага, член руководства фракции «Альтернатива для Германии»: «Он (Трамп — прим. НТВ.Ru) сказал, что немецкий бизнес должен безоговорочно покинуть Иран, и это был ультиматум. Это уже похоже на неоколониальные претензии».
Австрийская газета Kurier подробно расписала, как Путин «доминирует, будучи уверенным в своем могуществе». «Кругом Путин» — так называется статья, а после визита российского президента на первой полосе газеты появился заголовок «Чарующее наступление».
Совершенно иначе смотрит на событие одна из старейших и известнейших газет Европы Wiener Zeitung: «Диалог с Россией важен» — просто пишет она. Неужели настал момент, когда Европа закончила запрягать, и сейчас Россия ее научит быстрой езде?
Подробности — в материале репортера программы «Центральное телевидение» Антона Чечулинского.
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