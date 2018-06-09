Посетитель торгового центра превратился в живой факел: видео

Посетитель одного из торговых центров города Агадир в Марокко едва не сгорел заживо.
Шокирующие кадры выложил в Сеть один из очевидцев инцидента. На видеозаписи видно, как охваченный огнем мужчина мечется по залу, пытаясь скинуть с себя горящую одежду. Другие посетители пытаются помочь несчастному сбить пламя. В конце концов огонь удалось потушить, а пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу с ожогами третьей степени.
Информация об обстоятельствах случившегося противоречива. По некоторым данным, мужчина загорелся после того, как в его кармане взорвался неисправный гаджет — мобильник или зарядное устройство. В то же время местные СМИ пишут, что пострадавший — 30-летний воришка, который был пойман в торговом центре на краже. После того как его заставили заплатить за украденный товар, он ушел, но вскоре вернулся в ТЦ с горючей жидкостью и поджег себя.
Информация об обстоятельствах случившегося противоречива. По некоторым данным, мужчина загорелся после того, как в его кармане взорвался неисправный гаджет — мобильник или зарядное устройство. В то же время местные СМИ пишут, что пострадавший — 30-летний воришка, который был пойман в торговом центре на краже. После того как его заставили заплатить за украденный товар, он ушел, но вскоре вернулся в ТЦ с горючей жидкостью и поджег себя.
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