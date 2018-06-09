В Петербурге вспыхнул торговый центр: видео

Петербургские пожарные пытаются справиться с серьезным пожаром в торговом центре «Меншиков Холл».
ЧП случилось в городе Ломоносов (входит в состав Петербурга). Огонь вспыхнул во время ремонтных работ. По предварительным данным, в здании загорелся битум.
Площадь возгорания уже достигла 800 кв. метров. Пожару присвоен третий номер сложности из пяти возможных. К вылету на место ЧП готов противопожарный вертолет Ка-32, сообщает ТАСС.
По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал. Как сообщает «Фонтанка», в той части здания, где произошло возгорание, идет реконструкция — торговый центр был пуст.
Отметим, что здание, в котором находится торговый центр, является памятником культурного наследия.
Площадь возгорания уже достигла 800 кв. метров. Пожару присвоен третий номер сложности из пяти возможных. К вылету на место ЧП готов противопожарный вертолет Ка-32, сообщает ТАСС.
По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал. Как сообщает «Фонтанка», в той части здания, где произошло возгорание, идет реконструкция — торговый центр был пуст.
Отметим, что здание, в котором находится торговый центр, является памятником культурного наследия.
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