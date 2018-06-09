    Бензин на московских заправках подешевел впервые с марта

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Валерий Мельников
    Бензин на московских заправках подешевел впервые с марта

    Бензин на московских заправках подешевел впервые с марта

    Бензин на московских заправках подешевел впервые с марта
  • Фото: РИА Новости © 2018, Валерий Мельников

    • В Москве впервые с конца марта зарегистрировано снижение цен на бензин.

    Средняя цена литра Аи-92 на столичных заправках опустилась на 7 копеек — до 42 рублей 52 копеек. Литр Аи-95 по сравнению с уровнем на 4 июня подешевел на 8 копеек — до 45 рублей 83 копеек.

    Что же касается дизельного топлива, то оно в среднем подешевело на 5 копеек — до 44 рублей 35 копеек за литр, отметили в Московской топливной ассоциации.

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    Отметим, что ранее ФАС в связи с резким ростом цен на бензин обязала нефтяные компании увеличить поставки топлива на внутренний рынок. В то же время правительство договорилось с нефтяниками о том, чтобы те зафиксировали цены на текущем уровне. В ответ было решено снизить акцизы.

    Тема стоимости бензина стала одной из главных и на прямой линии с Владимиром Путиным. Президент назвал резкий рост цены топлива недопустимым и пообещал следить за тем, чтобы на ситуацию не смотрели сквозь пальцы.

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