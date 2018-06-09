Бензин на московских заправках подешевел впервые с марта

В Москве впервые с конца марта зарегистрировано снижение цен на бензин.
Средняя цена литра Аи-92 на столичных заправках опустилась на 7 копеек — до 42 рублей 52 копеек. Литр Аи-95 по сравнению с уровнем на 4 июня подешевел на 8 копеек — до 45 рублей 83 копеек.
Что же касается дизельного топлива, то оно в среднем подешевело на 5 копеек — до 44 рублей 35 копеек за литр, отметили в Московской топливной ассоциации.
Отметим, что ранее ФАС в связи с резким ростом цен на бензин обязала нефтяные компании увеличить поставки топлива на внутренний рынок. В то же время правительство договорилось с нефтяниками о том, чтобы те зафиксировали цены на текущем уровне. В ответ было решено снизить акцизы.
Тема стоимости бензина стала одной из главных и на прямой линии с Владимиром Путиным. Президент назвал резкий рост цены топлива недопустимым и пообещал следить за тем, чтобы на ситуацию не смотрели сквозь пальцы.
Что же касается дизельного топлива, то оно в среднем подешевело на 5 копеек — до 44 рублей 35 копеек за литр, отметили в Московской топливной ассоциации.
Отметим, что ранее ФАС в связи с резким ростом цен на бензин обязала нефтяные компании увеличить поставки топлива на внутренний рынок. В то же время правительство договорилось с нефтяниками о том, чтобы те зафиксировали цены на текущем уровне. В ответ было решено снизить акцизы.
Тема стоимости бензина стала одной из главных и на прямой линии с Владимиром Путиным. Президент назвал резкий рост цены топлива недопустимым и пообещал следить за тем, чтобы на ситуацию не смотрели сквозь пальцы.
Комментарии