Москалькова на Украине встретится с обвиняемыми в госизмене россиянами

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова собирается на Украину, чтобы пообщаться по меньшей мере с четырьмя россиянами, которых Киев обвиняет в госизмене. Этот визит согласован президентами Петром Порошенко и Владимиром Путиным.
По информации РБК, российский омбудсмен Москалькова посетит руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, бывших военнослужащих Александра Баранова и Максима Одинцова и активистку общественной организации «Волонтеры Победы» Елену Одновол. По словам Москальковой, это неполный список тех, с кем она планирует пообщаться.
Как заявила уполномоченный по правам человека, у нее состоялся разговор с украинской коллегой Людмилой Денисовой, которая до этого обсудила визит Москальковой в страну с Петром Порошенко.
Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека в РФ: «Мы с Денисовой определились, что обмениваемся списками тех людей, которых мы хотим посетить, и договариваемся о графике посещения, датах, географии посещения. Ей президент сказал, что готов обеспечить беспрепятственное посещение для меня Украины и места несвободы и обеспечить мою безопасность».
Ранее появилась информация, что по инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор Путина с Порошенко, в ходе которого стороны уделили особое внимание вопросам гуманитарного характера, включая обмен удерживаемых лиц. Как сообщила пресс-служба Кремля, президент РФ подчеркнул необходимость немедленного освобождения арестованных на Украине российских журналистов.
В ходе беседы главы государств договорились о посещении уполномоченными по правам человека обеих стран и российских граждан, находящихся в заключении на Украине, и украинских — в России.
Как заявила уполномоченный по правам человека, у нее состоялся разговор с украинской коллегой Людмилой Денисовой, которая до этого обсудила визит Москальковой в страну с Петром Порошенко.
Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека в РФ: «Мы с Денисовой определились, что обмениваемся списками тех людей, которых мы хотим посетить, и договариваемся о графике посещения, датах, географии посещения. Ей президент сказал, что готов обеспечить беспрепятственное посещение для меня Украины и места несвободы и обеспечить мою безопасность».
Ранее появилась информация, что по инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор Путина с Порошенко, в ходе которого стороны уделили особое внимание вопросам гуманитарного характера, включая обмен удерживаемых лиц. Как сообщила пресс-служба Кремля, президент РФ подчеркнул необходимость немедленного освобождения арестованных на Украине российских журналистов.
В ходе беседы главы государств договорились о посещении уполномоченными по правам человека обеих стран и российских граждан, находящихся в заключении на Украине, и украинских — в России.
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