В ЛНР пленные бойцы ВСУ хотят судиться с украинским командованием

В самопровозглашенной Луганской народной республике ситуация становятся все более напряженной. Украинские силовики стягивают вооружение к линии соприкосновения и готовят прорыв. Об этом сегодня заявили в Минобороны ЛНР. За минувшие сутки Киев трижды нарушал перемирие, а накануне под огнем оказался поселок. Снаряды попали по пассажирскому автобусу, пострадали 6 человек.
Затишье перед бурей. За 4 года войны луганские бойцы научились угадывать настроение противника. Это нетрудно, когда позиции разделяет всего 70 метров.
Виталий, боец народной милиции ЛНР: «Противника много, копают. Теперь наши позиции будут с двух сторон обстреливать».
ВСУ явно прощупывает тонкие места обороны народной милиции. По всей линии соприкосновения активизировались разведывательно-диверсионные группы. Минские соглашения командование ВСУ не собирается соблюдать даже формально. Серые зоны, выполняющие роль буфера между противниками, по сути, превращены украинской армией в укрепрайоны.
Андрей Марочко, официальный представитель народной милиции ЛНР: «Прямо в огородах закапывают танки, которые также нарушают соглашения, поскольку должны быть отведены от линии фронта на 5 километров».
В районе поселка Голубовское снаряд разорвался в 3 метрах от маршрутки, перевозившей пассажиров. Никто не погиб. Это настоящее чудо, говорят военные. Бойцы ВСУ пытались накрыть «Газель» 120-миллиметровой миной, запрещенной минским договором.
Местная жительница: «Кровь полилась, паника. Я даже хлопка не услышала, все внезапно произошло».
Минские соглашения связывают руки тем, кто их действительно соблюдает — силам обороны обеих непризнанных республик. Им остается лишь смотреть на ползучий захват украинскими войсками демилитаризированных зон. В одном из таких районов возле города Первомайска ВСУ открыто поставили наблюдательный пост. Наблюдатели, правда, увлеклись алкоголем и прозевали разведгруппу народной милиции. Взятых в плен контрактников из Луцка Веремейчика и Евтушка собственное командование тут же назвало дезертирами.
Яков Веремейчик, солдат ВСУ: «Я буду судиться и по любому суд выиграю, потому что я не дезертир и я прав».
К пленным украинским военным в ЛНР отнеслись подчеркнуто бережно, в комендатуре на них даже не стали надевать наручники, вместо этого провезли по местам боевой славы украинской армии — разрушенным домам и обстрелянной школе Первомайска. На камеры они винятся перед луганскими учителями.
ЛНР надеется выгодно обменять пленных солдат. На той стороне — около 70 человек, захваченных ВСУ, подавляющее большинство из них — мирные жители, обвиненные по самой распространенной сейчас в Донбассе статье украинского уголовного кодекса — «Сепаратизм».
Виталий, боец народной милиции ЛНР: «Противника много, копают. Теперь наши позиции будут с двух сторон обстреливать».
ВСУ явно прощупывает тонкие места обороны народной милиции. По всей линии соприкосновения активизировались разведывательно-диверсионные группы. Минские соглашения командование ВСУ не собирается соблюдать даже формально. Серые зоны, выполняющие роль буфера между противниками, по сути, превращены украинской армией в укрепрайоны.
Андрей Марочко, официальный представитель народной милиции ЛНР: «Прямо в огородах закапывают танки, которые также нарушают соглашения, поскольку должны быть отведены от линии фронта на 5 километров».
В районе поселка Голубовское снаряд разорвался в 3 метрах от маршрутки, перевозившей пассажиров. Никто не погиб. Это настоящее чудо, говорят военные. Бойцы ВСУ пытались накрыть «Газель» 120-миллиметровой миной, запрещенной минским договором.
Местная жительница: «Кровь полилась, паника. Я даже хлопка не услышала, все внезапно произошло».
Минские соглашения связывают руки тем, кто их действительно соблюдает — силам обороны обеих непризнанных республик. Им остается лишь смотреть на ползучий захват украинскими войсками демилитаризированных зон. В одном из таких районов возле города Первомайска ВСУ открыто поставили наблюдательный пост. Наблюдатели, правда, увлеклись алкоголем и прозевали разведгруппу народной милиции. Взятых в плен контрактников из Луцка Веремейчика и Евтушка собственное командование тут же назвало дезертирами.
Яков Веремейчик, солдат ВСУ: «Я буду судиться и по любому суд выиграю, потому что я не дезертир и я прав».
К пленным украинским военным в ЛНР отнеслись подчеркнуто бережно, в комендатуре на них даже не стали надевать наручники, вместо этого провезли по местам боевой славы украинской армии — разрушенным домам и обстрелянной школе Первомайска. На камеры они винятся перед луганскими учителями.
ЛНР надеется выгодно обменять пленных солдат. На той стороне — около 70 человек, захваченных ВСУ, подавляющее большинство из них — мирные жители, обвиненные по самой распространенной сейчас в Донбассе статье украинского уголовного кодекса — «Сепаратизм».
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