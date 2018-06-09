Уволенный главред российского Forbes Усков решил подать в суд

Журналист Николай Усков заявил, что не согласен с приказом о своем увольнении с поста главного редактора российской версии журнала Forbes.
Усков рассказал, что перед увольнением владелец холдинга ACMG Александр Федотов (владеет лицензией на издание Forbes в России) предложил ему «сумму, немного не дотягивающую до ста тысяч долларов». Однако бывший главред от такой компенсации отказался.
Николай Усков: «Федотов отлично понимает, почему в ситуации, когда он полгода не платит гонораров авторам, фотографам и агентствам, задерживает и не доплачивает жалования штатным сотрудникам Forbes (с конца марта), задолжал типографии миллионы рублей, не платит налогов, аренды и прочего, прочего, прочего, он, тем не менее, должен предложить Ускову практически годовую зарплату. Все очень просто. Федотов надеется, что я буду молчать и, сытно урча, „отползу“ в сторону „заниматься другими проектами“. Но я этого не сделаю».
Также журналист в своем Facebook обвинил Федотова в попытках вмешаться в редакционную политику Forbes и изменить устав редакции. Усков добавил, что все, к чему Федотов «прикасается, рано или поздно превращается в дурно пахнущую субстанцию».
Николай Усков: «По-видимому, на фоне стремительного ухудшения положения группы ACMG остатки здравого смысла покинули Федотова окончательно. Я со своими принципами и подходами казался ему единственной преградой на пути стремительного и сказочного обогащения. Ну, и главным виновником всех постигших его неудач тоже был я».
Усков сообщил, что решил подать на бывшего начальника в суд, и выразил надежду на то, что китайские хозяева бренда обратят внимание на опасную ситуацию, сложившуюся в российском Forbes. При этом журналист подчеркнул, что судиться с Федотовым он будет «не за тем, чтобы получить c него деньги», от которых уже отказался.
Напомним, ранее сегодня стало известно, что холдинг ACMG принял решение уволить Николая Ускова и назначить исполняющим обязанности главреда Николая Мазурина, ранее занимавшего пост шеф-редактора. При этом Ускова обвинили в систематических нарушениях трудовой дисциплины и пункта трудового договора о неконкуренции.
Николай Усков: «Федотов отлично понимает, почему в ситуации, когда он полгода не платит гонораров авторам, фотографам и агентствам, задерживает и не доплачивает жалования штатным сотрудникам Forbes (с конца марта), задолжал типографии миллионы рублей, не платит налогов, аренды и прочего, прочего, прочего, он, тем не менее, должен предложить Ускову практически годовую зарплату. Все очень просто. Федотов надеется, что я буду молчать и, сытно урча, „отползу“ в сторону „заниматься другими проектами“. Но я этого не сделаю».
Также журналист в своем Facebook обвинил Федотова в попытках вмешаться в редакционную политику Forbes и изменить устав редакции. Усков добавил, что все, к чему Федотов «прикасается, рано или поздно превращается в дурно пахнущую субстанцию».
Николай Усков: «По-видимому, на фоне стремительного ухудшения положения группы ACMG остатки здравого смысла покинули Федотова окончательно. Я со своими принципами и подходами казался ему единственной преградой на пути стремительного и сказочного обогащения. Ну, и главным виновником всех постигших его неудач тоже был я».
Усков сообщил, что решил подать на бывшего начальника в суд, и выразил надежду на то, что китайские хозяева бренда обратят внимание на опасную ситуацию, сложившуюся в российском Forbes. При этом журналист подчеркнул, что судиться с Федотовым он будет «не за тем, чтобы получить c него деньги», от которых уже отказался.
Напомним, ранее сегодня стало известно, что холдинг ACMG принял решение уволить Николая Ускова и назначить исполняющим обязанности главреда Николая Мазурина, ранее занимавшего пост шеф-редактора. При этом Ускова обвинили в систематических нарушениях трудовой дисциплины и пункта трудового договора о неконкуренции.
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