Любимая женщина Оскара Кучеры два года скрывала их общего ребенка

Актер и многодетный отец Оскар Кучера тщательно скрывает свою личную жизнь, которая полна тайн. Он женился на любовнице, судился с бывшей женой и совсем недавно наладил отношения со своим старшим сыном. В студии программы «Секрет на миллион» он откровенно ответил на вопросы о двух неудачных браках.
«Вернул сына», «И лапочка дочка». «Жизнь после Оскара», «Сестра из Израиля», «Отказался от имени», «Пальчики оближешь», «Снова Юля» — эти и другие темы для разговора приготовила для своего гостя ведущая передачи Лера Кудрявцева. Кучера признался, что женщину всей его жизни зовут Юлией, он влюбился в нее с первого взгляда, но женился на другой. Юля родила ему сына, но актер узнал об этом лишь спустя два года — по телефону. На тот момент он уже был женат.
Оскар Кучера: «Я говорю: „У меня сын — Саша“. Она говорит: у меня тоже сын — Саша. Твой сын».
По словам Оскара, сначала он в это не поверил, но вскоре сомнения развеялись: «У меня тест ДНК на лице написан», — говорит Кучера.
Также в беседе с Лерой Кудрявцевой артист вспомнил про снесенную крышу своего дома, оценил материальный ущерб, поведал о разбирательствах и судах со строителями, жизни в съемной московской квартире и родной сестре. Подробности — в программе «Секрет на миллион».
Оскар Кучера: «Я говорю: „У меня сын — Саша“. Она говорит: у меня тоже сын — Саша. Твой сын».
По словам Оскара, сначала он в это не поверил, но вскоре сомнения развеялись: «У меня тест ДНК на лице написан», — говорит Кучера.
Также в беседе с Лерой Кудрявцевой артист вспомнил про снесенную крышу своего дома, оценил материальный ущерб, поведал о разбирательствах и судах со строителями, жизни в съемной московской квартире и родной сестре. Подробности — в программе «Секрет на миллион».
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