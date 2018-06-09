    Любимая женщина Оскара Кучеры два года скрывала их общего ребенка. артисты, знаменитости. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЛюбимая женщина Оскара Кучеры два года скрывала их общего ребенка

    Любимая женщина Оскара Кучеры два года скрывала их общего ребенка

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    Любимая женщина Оскара Кучеры два года скрывала их общего ребенка

    Любимая женщина Оскара Кучеры два года скрывала их общего ребенка

    Любимая женщина Оскара Кучеры два года скрывала их общего ребенка

      Актер и многодетный отец Оскар Кучера тщательно скрывает свою личную жизнь, которая полна тайн. Он женился на любовнице, судился с бывшей женой и совсем недавно наладил отношения со своим старшим сыном. В студии программы «Секрет на миллион» он откровенно ответил на вопросы о двух неудачных браках.

      «Вернул сына», «И лапочка дочка». «Жизнь после Оскара», «Сестра из Израиля», «Отказался от имени», «Пальчики оближешь», «Снова Юля» — эти и другие темы для разговора приготовила для своего гостя ведущая передачи Лера Кудрявцева. Кучера признался, что женщину всей его жизни зовут Юлией, он влюбился в нее с первого взгляда, но женился на другой. Юля родила ему сына, но актер узнал об этом лишь спустя два года — по телефону. На тот момент он уже был женат.

      Оскар Кучера: «Я говорю: „У меня сын — Саша“. Она говорит: у меня тоже сын — Саша. Твой сын».

      По словам Оскара, сначала он в это не поверил, но вскоре сомнения развеялись: «У меня тест ДНК на лице написан», — говорит Кучера.

      Также в беседе с Лерой Кудрявцевой артист вспомнил про снесенную крышу своего дома, оценил материальный ущерб, поведал о разбирательствах и судах со строителями, жизни в съемной московской квартире и родной сестре. Подробности — в программе «Секрет на миллион».

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