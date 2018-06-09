США приостановили полеты бомбардировщиков, применявшихся при ударах по Сирии

ВВС США приостановили эксплуатацию стратегических бомбардировщиков
В-1В Lancer.
Решение о приостановке эксплуатации бомбардировщиков В-1В Lancer связано с проблемами в системе катапультирования пилотов. Об этом сообщили в ВВС США, передает ТАСС. Такие бомбардировщики участвовали в том числе в атаке коалиции по Сирии в апреле.
Уильям Рассел, официальный представитель ВВС США: «В ходе проверки надежности, проведенной после аварийной посадки B-1B в Мидленде, штат Техас, была выявлена проблема с элементами катапультируемого кресла. Эта проблема обусловила необходимость приостановки эксплуатации».
Сейчас специалисты ведут расследование инцидентов в воздухе, добавил Рассел. Приказ о приостановке эксплуатации отдан 7 июня, и, как только проблемы будут решены, полеты возобновятся.
Уильям Рассел, официальный представитель ВВС США: «В ходе проверки надежности, проведенной после аварийной посадки B-1B в Мидленде, штат Техас, была выявлена проблема с элементами катапультируемого кресла. Эта проблема обусловила необходимость приостановки эксплуатации».
Сейчас специалисты ведут расследование инцидентов в воздухе, добавил Рассел. Приказ о приостановке эксплуатации отдан 7 июня, и, как только проблемы будут решены, полеты возобновятся.
Комментарии