    США приостановили полеты бомбардировщиков, применявшихся при ударах по Сирии

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    США приостановили полеты бомбардировщиков, применявшихся при ударах по Сирии

    США приостановили полеты бомбардировщиков, применявшихся при ударах по Сирии

    США приостановили полеты бомбардировщиков, применявшихся при ударах по Сирии
  • Фото: Reuters © 2018

    • ВВС США приостановили эксплуатацию стратегических бомбардировщиков В-1В Lancer.

    Решение о приостановке эксплуатации бомбардировщиков В-1В Lancer связано с проблемами в системе катапультирования пилотов. Об этом сообщили в ВВС США, передает ТАСС. Такие бомбардировщики участвовали в том числе в атаке коалиции по Сирии в апреле.

    Уильям Рассел, официальный представитель ВВС США: «В ходе проверки надежности, проведенной после аварийной посадки B-1B в Мидленде, штат Техас, была выявлена проблема с элементами катапультируемого кресла. Эта проблема обусловила необходимость приостановки эксплуатации».

    Сейчас специалисты ведут расследование инцидентов в воздухе, добавил Рассел. Приказ о приостановке эксплуатации отдан 7 июня, и, как только проблемы будут решены, полеты возобновятся.

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