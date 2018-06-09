Под Ярославлем отец пятерых детей держал на цепи сына-подростка

Правоохранители разбираются в истории с истязанием
13-летнего мальчика в Ярославской области, которого родной отец держал на цепи.
Жестокому обращению повергся подросток, воспитывавшийся в одном из сел Некрасовского района в семье с пятью детьми, четверо из которых несовершеннолетние. Как сообщается на сайте регионального управления СКР, старшему уже исполнилось 23 года, мальчику, которого истязали, 13 лет, еще одному мальчику — 10 лет, у них есть две сестры — 2008 и 2004 годов рождения.
Об издевательствах над ребенком в органы сообщил свидетель. Он рассказал, что в семье жестоко обращаются с 13-летним мальчиком, его держат на цепи. Следователи отправились по указанному адресу, чтобы проверить эту информацию, нашли ребенка и всю ночь занимались выяснением обстоятельств случившегося. По данным правоохранителей, в мае этого года 44-летний отец семейства применял недопустимые методы воспитания по отношению к своему 13-летнему сыну, причинял ему физическую боль и психические страдания.
Сообщается, что еще вчера подозреваемый был дома, а сегодня куда-то пропал, ведется его розыск. В этой истории разбираются следователи, полиция и уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин. Решается вопрос об изъятии детей из семьи, так как они находятся в социально опасном положении. Возбуждено уголовное дело по статье «Истязание», которая предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы.
Об издевательствах над ребенком в органы сообщил свидетель. Он рассказал, что в семье жестоко обращаются с 13-летним мальчиком, его держат на цепи. Следователи отправились по указанному адресу, чтобы проверить эту информацию, нашли ребенка и всю ночь занимались выяснением обстоятельств случившегося. По данным правоохранителей, в мае этого года 44-летний отец семейства применял недопустимые методы воспитания по отношению к своему 13-летнему сыну, причинял ему физическую боль и психические страдания.
Сообщается, что еще вчера подозреваемый был дома, а сегодня куда-то пропал, ведется его розыск. В этой истории разбираются следователи, полиция и уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин. Решается вопрос об изъятии детей из семьи, так как они находятся в социально опасном положении. Возбуждено уголовное дело по статье «Истязание», которая предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы.
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