Собянин призвал предприятия Москвы сделать день открытия ЧМ-2018 выходным

Мэр российской столицы Сергей Собянин предложил руководителям московских предприятий сделать выходным день открытия чемпионата мира по футболу.
По информации ТАСС, с такой инициативой градоначальник выступил на открытии московского оперативного штаба ЧМ-2018.
Сергей Собянин, мэр Москвы: «Я, пользуясь случаем, хотел бы обратиться к руководителям предприятий, организаций по возможности дать своим работникам выходной, особенно 14-го числа, если это возможно, чтобы они не попали в пробки и не возникли транспортные проблемы».
Также мэр столицы призвал автомобилистов во время чемпионата отказаться от поездок на машинах и пересесть на общественный транспорт.
Сергей Собянин: «Проблема даже не в том, что приедут десятки тысяч болельщиков, команд, много будет матчей проведено на наших стадионах, но особая проблема во время открытия чемпионата и закрытия».
По словам Собянина, на церемонию открытия ЧМ-2018 в Москву приедет множество руководителей государств.
Сергей Собянин: «На открытии ожидается более десяти глав государств. Конечно, это не может не повлечь определенные транспортные проблемы, перекрытия и так далее».
Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах. Турнир откроется матчем сборных России и Саудовской Аравии. Игра начнется 14 июня в 18:00 на стадионе «Лужники».
Сергей Собянин, мэр Москвы: «Я, пользуясь случаем, хотел бы обратиться к руководителям предприятий, организаций по возможности дать своим работникам выходной, особенно 14-го числа, если это возможно, чтобы они не попали в пробки и не возникли транспортные проблемы».
Также мэр столицы призвал автомобилистов во время чемпионата отказаться от поездок на машинах и пересесть на общественный транспорт.
Сергей Собянин: «Проблема даже не в том, что приедут десятки тысяч болельщиков, команд, много будет матчей проведено на наших стадионах, но особая проблема во время открытия чемпионата и закрытия».
По словам Собянина, на церемонию открытия ЧМ-2018 в Москву приедет множество руководителей государств.
Сергей Собянин: «На открытии ожидается более десяти глав государств. Конечно, это не может не повлечь определенные транспортные проблемы, перекрытия и так далее».
Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах. Турнир откроется матчем сборных России и Саудовской Аравии. Игра начнется 14 июня в 18:00 на стадионе «Лужники».
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