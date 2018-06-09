Футбольный клуб «Тосно» прекращает существование

Владельцы «Тосно» приняли решение о закрытии клуба — действующего обладателя Кубка России по футболу.
О закрытии «Тосно» сообщил на своей странице в Facebook основатель компании — владельца команды Fort Group Максим Левченко.
Напомним, клуб из Ленинградской области в мае выиграл Кубок России, что позволяло команде в будущем сезоне выступать в Лиге Европы. Однако позднее РФС принял решение отправить «Тосно» в низший дивизион. Причиной такого решения стали многомиллионные долги клуба футболистам и сотрудникам, а также отсутствие необходимой инфраструктуры. Футболисты клуба даже обращались в прокуратуру с просьбой помочь решить проблему с зарплатами.
Максим Левченко, основатель Fort Group: «„Тосно“ успел пробиться в Премьер-лигу, сенсационно в первый же сезон выиграл Кубок России. Мы добросовестно выполняли все взятые обязательства до окончания осенней части чемпионата РФПЛ, но дальнейшее содержание команды оказалось нам не по карману, а никто не подставил плечо, не разделил ответственность, хотя громких слов с разных трибун было сказано много. В итоге нам пришлось принять непростое решение о закрытии клуба „Тосно“».
Левченко отметил, что компания выполнит все взятые на себя обязательства и выплатит долги по зарплатам работникам клуба и футболистам.
Максим Левченко: «Мы намерены выполнить взятые обязательства. На днях начались выплаты по долгам работникам клуба и футболистам. Постараемся расстаться со всеми цивилизованно, без обид».
Напомним, клуб из Ленинградской области в мае выиграл Кубок России, что позволяло команде в будущем сезоне выступать в Лиге Европы. Однако позднее РФС принял решение отправить «Тосно» в низший дивизион. Причиной такого решения стали многомиллионные долги клуба футболистам и сотрудникам, а также отсутствие необходимой инфраструктуры. Футболисты клуба даже обращались в прокуратуру с просьбой помочь решить проблему с зарплатами.
Максим Левченко, основатель Fort Group: «„Тосно“ успел пробиться в Премьер-лигу, сенсационно в первый же сезон выиграл Кубок России. Мы добросовестно выполняли все взятые обязательства до окончания осенней части чемпионата РФПЛ, но дальнейшее содержание команды оказалось нам не по карману, а никто не подставил плечо, не разделил ответственность, хотя громких слов с разных трибун было сказано много. В итоге нам пришлось принять непростое решение о закрытии клуба „Тосно“».
Левченко отметил, что компания выполнит все взятые на себя обязательства и выплатит долги по зарплатам работникам клуба и футболистам.
Максим Левченко: «Мы намерены выполнить взятые обязательства. На днях начались выплаты по долгам работникам клуба и футболистам. Постараемся расстаться со всеми цивилизованно, без обид».
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