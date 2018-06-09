В Магадане избитый полицейский пистолетом остановил дебошира: видео

Нетрезвый житель Магадана напал на полицейского и стал фигурантом уголовного дела.
ЧП случилось накануне, 8 июня, днем у одного из жилых домов по улице Наровчатова. Пьяный мужчина вел себя агрессивно по отношению к окружающим и набросился на прибывшего по вызову полицейского.
33-летний злоумышленник несколько раз ударил стража порядка, после чего полицейский достал оружие и привел его в готовность к стрельбе. Только после этого мужчину удалось задержать и доставить в отдел.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Как сообщили в магаданском управлении СК, сейчас сыщики выясняют причины такой агрессии.
33-летний злоумышленник несколько раз ударил стража порядка, после чего полицейский достал оружие и привел его в готовность к стрельбе. Только после этого мужчину удалось задержать и доставить в отдел.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Как сообщили в магаданском управлении СК, сейчас сыщики выясняют причины такой агрессии.
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