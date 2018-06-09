Курский ученый изобрел способ предсказывать пожары

Чрезвычайно важное заявление сделал ученый из Курска. Сергей Фролов утверждает, что изобрел аппарат, который предсказывает пожары. Комплекс способен предупредить людей о возгорании до появления пламени.

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Система представляет собой металлическую коробку с датчиками. Она способна распознать малейшие изменения показателей и дать сигнал о начале скрытого горения. Например, уловить даже самый легкий дым, например, от замыкания проводки.



Но особенность изобретения не только в этом. В железном корпусе размещены специальные устройства, которые распознают резкие скачки напряжения еще до короткого замыкания. И подача электричества отключается автоматически.



Сергей Фролов уже получил патент на свое изобретение. Теперь необходимо пройти сертификацию. Тогда комплекс запустят в серийное производство. Возможно, он станет обязательным требованием спасателей при проверке пожарной безопасности крупных объектов.

