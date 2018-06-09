    Курский ученый изобрел способ предсказывать пожары. Курск, изобретения, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКурский ученый изобрел способ предсказывать пожары

    Курский ученый изобрел способ предсказывать пожары

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    Курский ученый изобрел способ предсказывать пожары

    Курский ученый изобрел способ предсказывать пожары

      Чрезвычайно важное заявление сделал ученый из Курска. Сергей Фролов утверждает, что изобрел аппарат, который предсказывает пожары. Комплекс способен предупредить людей о возгорании до появления пламени.

      Система представляет собой металлическую коробку с датчиками. Она способна распознать малейшие изменения показателей и дать сигнал о начале скрытого горения. Например, уловить даже самый легкий дым, например, от замыкания проводки.

      Но особенность изобретения не только в этом. В железном корпусе размещены специальные устройства, которые распознают резкие скачки напряжения еще до короткого замыкания. И подача электричества отключается автоматически.

      Сергей Фролов уже получил патент на свое изобретение. Теперь необходимо пройти сертификацию. Тогда комплекс запустят в серийное производство. Возможно, он станет обязательным требованием спасателей при проверке пожарной безопасности крупных объектов.

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