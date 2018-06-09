    «Сказочные сны»: Порошенко пообещал поднять украинский флаг над Севастополем

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    «Сказочные сны»: Порошенко пообещал поднять украинский флаг над Севастополем

    «Сказочные сны»: Порошенко пообещал поднять украинский флаг над Севастополем

    Президент Украины Пётр Порошенко в своем Twitter поздравил Севастополь с днем города и выразил уверенность, что над ним будет поднят украинский флаг.

    В твите, помеченном тегом #КримЦеУкраїна, Порошенко называет Севастополь украинским городом.

    Пётр Порошенко, президент Украины: «Славный потомок древнего Херсонеса, героический Севастополь — это украинский город. Не сомневаюсь, что над Севастополем будет поднят украинский флаг и будет звучать украинский гимн!»

    В комментариях к этой записи пользователи назвали слова Порошенко «сказочными снами» и «мечтами».

    В Москве уже не раз говорили, что Крым, жители которого в 2014 году проголосовали за возвращение к России, уже никогда не вернется в состав Украины. В недавнем интервью австрийскому телеканалу ORF президент Владимир Путин в очередной раз подчеркнул, что не может быть таких условий, при которых Россия вернет Крым Украине.


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