В Саратове захватившие фудкорт подростки избили блогера, не заказавшего еду

Пост саратовского блогера привлек внимание прокуроров. Сотрудники надзорного ведомства сейчас разбираются, кто главный в одном из городских торговых центров. Судя по видеозаписи, это группа подростков.

Школьники в масках в весьма агрессивной форме выгнали Василия Пашкина из комплекса. Это произошло на глазах у охранников и явно с их молчаливого согласия. Конфликт в торговом центре начался с сущей нелепости: школьники потребовали от покупателя Василия Пашкина и его товарища покинуть фудкорт, так как те ничего не заказали в бистро. Один из подростков — видимо, самый старший и самый авторитетный — бил себя в грудь и обещал перейти к силовому сценарию.



Подросток: «Если я увижу кого-то в Интернете, своих близких из окружения, я тебя найду. И, поверь, я тебе этот блог так засуну!»



Охранники вместо того, чтобы потушить конфликт, лишь подлили масла в огонь. Отрапортовали блогеру: «Согласно нашим внутренним правилам, нельзя сидеть без заказов и снимать запрещается». Впрочем, Пашкин оказался человеком упорным. После этого мальчики, надев маски, пошли в атаку. Пока молодчики в балаклавах выталкивали Пашкина и его товарищей за двери торгового центра, охранники делали вид, что ничего не замечают.



Правда, кто-то из торгового центра (скорее всего, продавцы) все же позвонили в полицию. Стражи порядка приехали и пресекли ссору. Некоторым особенно маленьким сквернословам пришлось объяснять дважды. После конфликта, рассказывает Пашкин, он отправился в участок, написал заявление и рассказал, что его и товарища не только избили, но и распылили им в лицо перцовый баллончик. В дело пришлось вмешаться сотрудникам органов по делам несовершеннолетних. Сейчас они разыскивают родителей подростков.



В МВД уже начали проверку по факту заявления блогера, в прокуратуре также устанавливают все обстоятельства. Но и без результатов проверки уже можно сказать, что запрет на съемку в торговых центрах — выдумки охранников.



Кстати, после скандала агрессивных подростков в торговом центре не видели. А против их лидера — человека в клетчатой рубашке — завели уголовное дело по статьям «Угроза убийством» и «Побои». В ближайшее время ему изберут меру пресечения.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Антона Талпы.

