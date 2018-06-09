Из украинских учебников решили убрать слово «родители»

Антидискриминационная комиссия при Минобразования Украины нашла «вопиющие случаи дискриминации» в школьных учебниках.
В частности, во время проверки выяснилось, что в учебниках, которые только готовятся к печати, встречаются такие слова, как «негры», «жиды», «цыгане» и другие «недопустимые для демократической страны анахронизмы».
Кроме того, рассказали в Минобразовании Украины, комиссия обратила внимание на то, что в учебниках полностью отсутствуют герои с инвалидностью, а престарелые изображаются исключительно немощными.
Также специалисты рекомендовали заменить в учебниках слово «родители» на «родные». В министерстве это объяснили тем, что на Украине почти 40% детей (3 миллиона) воспитываются в неполных семьях, в том числе дедушками и бабушками или тетями и дядями. Поэтому, посчитали специалисты, задания со словом «родители» «заставят детей из неполных семей чувствовать собственную неполноценность».
Кроме того, рассказали в Минобразовании Украины, комиссия обратила внимание на то, что в учебниках полностью отсутствуют герои с инвалидностью, а престарелые изображаются исключительно немощными.
Также специалисты рекомендовали заменить в учебниках слово «родители» на «родные». В министерстве это объяснили тем, что на Украине почти 40% детей (3 миллиона) воспитываются в неполных семьях, в том числе дедушками и бабушками или тетями и дядями. Поэтому, посчитали специалисты, задания со словом «родители» «заставят детей из неполных семей чувствовать собственную неполноценность».
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