Автомобиль расплавился от солнца на парковке ростовского ТЦ

Житель
Ростова-на-Дону утверждает, что его автомобиль расплавился на парковке торгового центра. Мужчина пришел к выводу, что зеркальное здание в ясную погоду превращается в большую линзу.
Житель Ростова-на Дону Тимур Кация вынужден вспоминать школьный курс физики. Мужчина в суде хочет добиться компенсации за испорченный Lexus. Автомобиль в прямом смысле слова расплавился на парковке возле торгового центра. И виновато в этом, как уверяет Кация, не палящее ростовское солнце, а зеркальная отделка здания, которая в определенные часы превращается в огромную линзу.
Тимур Кация: «Где-то в районе трех часов объявили, что я должен подойти к автомобилю. И на стоянке я увидел сотрудников торгового центра с огнетушителем. Я сначала ничего не понял, автомобиль дымился снаружи и изнутри. Огня не было, был просто дым от плавления».
К этой версии Кация пришел не сразу. Поначалу он заподозрил поджог и обратился в полицию. Но там выяснили, что к машине на парковке никто не подходил. На станции техобслуживания автомобилиста заверили, что это не заводской брак. Наружная обшивка, хромированные детали, панель управления и руль не могут расплавиться без внешнего воздействия. Тогда Кация провел эксперимент с зеркалом и линзой и понял, из-за чего могли возникнуть повреждения.
Результатами своего опыта Кация поделился с администрацией торгового комплекса, но там посчитали доказательства недостаточными, ведь тогда администрации придется выплачивать компенсацию в 1,5 млн рублей. Тогда Кация обратился за помощью в Донской государственный технический университет, где его версию подтвердили.
Администрация торгового центра пока не дала согласия на оплату ремонта автомобиля. Однако место на парковке теперь огорожено — на всякий случай.
Отметим, что это не первый случай, когда выбор отделки здания приводит к таким последствиям. В 2013 году архитекторам пришлось решать подобную проблему с новым небоскребом в Лондоне. Зеркальное здание в форме бокала для пива отражало свет таким образом, что в соседних домах дымились вещи на балконах, а припаркованные в окрестностях автомобили раскалялись и плавились.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Никиты Развозжаева.
Тимур Кация: «Где-то в районе трех часов объявили, что я должен подойти к автомобилю. И на стоянке я увидел сотрудников торгового центра с огнетушителем. Я сначала ничего не понял, автомобиль дымился снаружи и изнутри. Огня не было, был просто дым от плавления».
К этой версии Кация пришел не сразу. Поначалу он заподозрил поджог и обратился в полицию. Но там выяснили, что к машине на парковке никто не подходил. На станции техобслуживания автомобилиста заверили, что это не заводской брак. Наружная обшивка, хромированные детали, панель управления и руль не могут расплавиться без внешнего воздействия. Тогда Кация провел эксперимент с зеркалом и линзой и понял, из-за чего могли возникнуть повреждения.
Результатами своего опыта Кация поделился с администрацией торгового комплекса, но там посчитали доказательства недостаточными, ведь тогда администрации придется выплачивать компенсацию в 1,5 млн рублей. Тогда Кация обратился за помощью в Донской государственный технический университет, где его версию подтвердили.
Администрация торгового центра пока не дала согласия на оплату ремонта автомобиля. Однако место на парковке теперь огорожено — на всякий случай.
Отметим, что это не первый случай, когда выбор отделки здания приводит к таким последствиям. В 2013 году архитекторам пришлось решать подобную проблему с новым небоскребом в Лондоне. Зеркальное здание в форме бокала для пива отражало свет таким образом, что в соседних домах дымились вещи на балконах, а припаркованные в окрестностях автомобили раскалялись и плавились.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Никиты Развозжаева.
Комментарии