Тверского министра подозревают в поджоге машины и следственного отдела

Министра по обеспечению контрольных функций Тверской области Виктора Шафороста подозревают в поджоге автомобиля, который был уликой в уголовном деле. Предполагается, что на преступление он мог пойти, чтобы защитить своего младшего брата. Но это не все, на что способен чиновник. Сыщики считают, что он может быть причастен и к пожару, который произошел в следственном отделе в Новой Москве.
Огнем уничтожило сотни томов разных уголовных дел, в том числе «янтарного», в котором фигурировал брат Шафороста. Тверского министра доставили в Москву, где следователи выступили с ходатайством о его аресте. Виктор Шафорост, в прошлом опытный следователь МВД, выглядел тихим, подавленным и немного растерянным. Таким вряд ли его привыкли видеть коллеги.
Чиновника привезли на заседание Чертановского суда прямо из Твери, где его задержали оперативники ФСБ. Шафороста подозревают в поджоге автомобиля. Машину он, по данным следствия, спалил, чтобы спасти своего брата от тюрьмы. Министр, разумеется, уверяет, что это какая-то ошибка.
Как передает корреспондент Илья Ушенин, из следователей в министры, пусть и региональные, Виктор Шафорост перешел 2 года назад. На новом посту ему предстояло контролировать использование бюджетных средств, но подъем по карьерной лестнице неожиданно прервался, когда в жизни свежеиспеченного чиновника в очередной раз появился его брат Павел. Тот работал в полиции оперативником уголовного розыска и прославился «янтарным делом». Сыщики считают, что вместе с сообщниками он просто отобрал у бизнесмена крупную партию янтаря почти на 2 миллиона рублей, а затем еще полмиллиона наличными и несколько тысяч долларов.
Павла вместе с друзьями тогда задержали, а год назад, в мае 2017-го, при загадочных обстоятельствах вспыхнуло здание Следственного отдела СК в Новой Москве. Возгорание произошло как раз в том крыле, где хранилось уголовное дело на оперативника. Причастен ли к этому пожару Виктор Шафорост, следователям еще предстоит выяснить. Поиграть с огнем он, видимо, любил. Действующего пока министра вместе с тремя подельниками подозревают в поджоге внедорожника, который, был важным вещдоком по делу Павла.
Виктор Шафорост, задержанный: «Как я могу сжечь чей-то автомобиль, когда я в этот момент находился на рабочем месте? Лиц, с которыми меня подозревают, я в глаза не видел, я их первый раз увидел в следственном комитете».
Следователям еще предстоит выяснить, Шафорост хотел помочь по-братски или же руководствовался иными соображениями. Сейчас идет подготовка к сложному поединку, ведь в качестве подозреваемого перед правоохранителями предстанет их бывший коллега, который в уголовном праве — как рыба в воде. Судя по всему, у сыщиков есть такие доказательства, которыми они смогут сразу обезоружить тверского чиновника.
Юлия Иванова, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по г. Москве: «По подозрению в совершении указанного преступления были задержаны министр по обеспечению контрольных функций Тверской области Виктор Шафорост и трое его соучастников. По версии следствия, ночью 19 марта 2018 года указанные лица, находясь у дома по Харьковскому проезду в городе Москве, из хулиганских побуждений совершили умышленное повреждение путем поджога автомобиля марки Toyota Highlander, причинив владельцу ущерб на сумму более одного миллиона рублей».
Виктор Шафорост задержан на 72 часа, процедуру ареста суд отложил для того, чтобы дать оперативникам собрать больше неопровержимых доказательств. Не исключено, что уголовное дело братьев могут и вовсе объединить.
Чиновника привезли на заседание Чертановского суда прямо из Твери, где его задержали оперативники ФСБ. Шафороста подозревают в поджоге автомобиля. Машину он, по данным следствия, спалил, чтобы спасти своего брата от тюрьмы. Министр, разумеется, уверяет, что это какая-то ошибка.
Как передает корреспондент Илья Ушенин, из следователей в министры, пусть и региональные, Виктор Шафорост перешел 2 года назад. На новом посту ему предстояло контролировать использование бюджетных средств, но подъем по карьерной лестнице неожиданно прервался, когда в жизни свежеиспеченного чиновника в очередной раз появился его брат Павел. Тот работал в полиции оперативником уголовного розыска и прославился «янтарным делом». Сыщики считают, что вместе с сообщниками он просто отобрал у бизнесмена крупную партию янтаря почти на 2 миллиона рублей, а затем еще полмиллиона наличными и несколько тысяч долларов.
Павла вместе с друзьями тогда задержали, а год назад, в мае 2017-го, при загадочных обстоятельствах вспыхнуло здание Следственного отдела СК в Новой Москве. Возгорание произошло как раз в том крыле, где хранилось уголовное дело на оперативника. Причастен ли к этому пожару Виктор Шафорост, следователям еще предстоит выяснить. Поиграть с огнем он, видимо, любил. Действующего пока министра вместе с тремя подельниками подозревают в поджоге внедорожника, который, был важным вещдоком по делу Павла.
Виктор Шафорост, задержанный: «Как я могу сжечь чей-то автомобиль, когда я в этот момент находился на рабочем месте? Лиц, с которыми меня подозревают, я в глаза не видел, я их первый раз увидел в следственном комитете».
Следователям еще предстоит выяснить, Шафорост хотел помочь по-братски или же руководствовался иными соображениями. Сейчас идет подготовка к сложному поединку, ведь в качестве подозреваемого перед правоохранителями предстанет их бывший коллега, который в уголовном праве — как рыба в воде. Судя по всему, у сыщиков есть такие доказательства, которыми они смогут сразу обезоружить тверского чиновника.
Юлия Иванова, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по г. Москве: «По подозрению в совершении указанного преступления были задержаны министр по обеспечению контрольных функций Тверской области Виктор Шафорост и трое его соучастников. По версии следствия, ночью 19 марта 2018 года указанные лица, находясь у дома по Харьковскому проезду в городе Москве, из хулиганских побуждений совершили умышленное повреждение путем поджога автомобиля марки Toyota Highlander, причинив владельцу ущерб на сумму более одного миллиона рублей».
Виктор Шафорост задержан на 72 часа, процедуру ареста суд отложил для того, чтобы дать оперативникам собрать больше неопровержимых доказательств. Не исключено, что уголовное дело братьев могут и вовсе объединить.
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