Напавший на школьницу в Москве признался, что выбрал жертву случайно

Меньше суток потребовалось сыщикам на то, чтобы задержать подозреваемого в покушении на убийство
11-летней девочки. Виталия Косячкина сейчас допрашивают. О злоумышленнике известно, что ранее он был судим по тяжким статьям.
Лидия Тихонова до недавних пор не знала ничего о состоянии своей дочери. Она приехала на место происшествия, когда Яну уже увозила скорая помощь. Только сейчас матери удалось попасть в больницу имени Сперанского. Девочку прооперировали, она все еще в тяжелом состоянии, потеряла много крови.
Ориентировки с фотографией мужчины, ударившего Яну ножом в сердце, разослали во все отделы полиции и посты ГИБДД. В тот же вечер инспекторы остановили на трассе рейсовый автобус Москва-Нижний Новгород, среди пассажиров которого оказался тот самый Виталий Косячкин. В кармане куртки задержанного нашли нож, которым был нанесен удар школьнице. На допросе он признался, что жертву выбрал случайно. Почему он пытался убить девочку, не объяснил.
По данным полиции, Виталий Косячкин ранее трижды был судим. В молодости — за дезертирство, позже добавились более тяжкие преступления: убийство и изнасилование. В общей сложности он провел в местах лишения свободы 17 лет.
Не исключено, что Косячкина отправят на принудительную психиатрическую экспертизу. Это решится уже в суде, куда его доставят в ближайшие часы для избрания меры пресечения.
Тем временем медики продолжают борьбу за жизнь 11-летней Яны. Врачи говорят, что после таких ранений выживают единицы. Так что школьница, она к тому же потеряла больше литра крови, оказалась очень сильной девочкой.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Дарьи Масаловой.
Ориентировки с фотографией мужчины, ударившего Яну ножом в сердце, разослали во все отделы полиции и посты ГИБДД. В тот же вечер инспекторы остановили на трассе рейсовый автобус Москва-Нижний Новгород, среди пассажиров которого оказался тот самый Виталий Косячкин. В кармане куртки задержанного нашли нож, которым был нанесен удар школьнице. На допросе он признался, что жертву выбрал случайно. Почему он пытался убить девочку, не объяснил.
По данным полиции, Виталий Косячкин ранее трижды был судим. В молодости — за дезертирство, позже добавились более тяжкие преступления: убийство и изнасилование. В общей сложности он провел в местах лишения свободы 17 лет.
Не исключено, что Косячкина отправят на принудительную психиатрическую экспертизу. Это решится уже в суде, куда его доставят в ближайшие часы для избрания меры пресечения.
Тем временем медики продолжают борьбу за жизнь 11-летней Яны. Врачи говорят, что после таких ранений выживают единицы. Так что школьница, она к тому же потеряла больше литра крови, оказалась очень сильной девочкой.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Дарьи Масаловой.
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