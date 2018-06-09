В ветеранской организации назвали имя выжившего в Афганистане советского летчика

В ветеранской организации «Боевое братство» назвали имя советского летчика, недавно обнаруженного в Афганистане.
По предварительным данным, обнаружить удалось старшего лейтенанта Александра Баранова, который был старшим летчиком второй авиационной эскадрильи штурмового авиаполка Су-25 в Баграме.
При этом замглавы «Боевого братства» Вячеслав Калинин отметил, что информация все еще нуждается в тщательной проверке. Сейчас работы продолжаются как по официальным, так и неофициальным каналам, передает РИА Новости.
По данным ветеранской организации, Баранов 2 сентября 1986 года отправился на «ночную охоту», но из полета не вернулся. Поиски пилота и обломков его машины успехом тогда не увенчались.
Напомним, о том, что в Афганистане найден живым советский военный летчик, который до последнего времени считался пропавшим без вести, сообщил руководитель Союза десантников России и Герой Советского Союза Валерий Востротин. При этом он не стал уточнять имя и фамилию летчика.
В Госдуме же отметили, что до сих пор за 1987 год пропавшими без вести числятся три летчика. По некоторым данным, сейчас пилот может находиться в Пакистане, где когда-то были расположены лагеря для советских военнопленных.
При этом замглавы «Боевого братства» Вячеслав Калинин отметил, что информация все еще нуждается в тщательной проверке. Сейчас работы продолжаются как по официальным, так и неофициальным каналам, передает РИА Новости.
По данным ветеранской организации, Баранов 2 сентября 1986 года отправился на «ночную охоту», но из полета не вернулся. Поиски пилота и обломков его машины успехом тогда не увенчались.
Напомним, о том, что в Афганистане найден живым советский военный летчик, который до последнего времени считался пропавшим без вести, сообщил руководитель Союза десантников России и Герой Советского Союза Валерий Востротин. При этом он не стал уточнять имя и фамилию летчика.
В Госдуме же отметили, что до сих пор за 1987 год пропавшими без вести числятся три летчика. По некоторым данным, сейчас пилот может находиться в Пакистане, где когда-то были расположены лагеря для советских военнопленных.
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