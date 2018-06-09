Путин: Россия готова наладить отношения с США, мяч на стороне Вашингтона

Владимир Путин заявил, что Россия готова к нормализации отношений с США, и назвал полезной встречу с Дональдом Трампом.
Президент РФ подчеркнул, что в Москве рассчитывают на то, что американский лидер выполнит свое предвыборное обещание улучшить отношения с РФ, и готовы к этому процессу. По словам Путина, теперь «мяч на американской стороне, на американской площадке».
В интервью, опубликованном на сайте Вести.Ru, Путин заявил, что многие решения Вашингтона заслуживают критики, но подчеркнул, что Трамп выполняет свои предвыборные обещания.
Владимир Путин: «Можно по-разному относиться к тем решениям, которые принимаются в Соединенных Штатах, в том числе и президентом США. Можно критиковать. Действительно, там многое что заслуживает критики. Но есть одно обстоятельство, о котором я уже говорил: Трамп исполняет свои обещания, данные им в ходе избирательной кампании».
Также российский лидер заявил, что встречи с Дональдом Трампом на полях различных форумов полезны, но необходимы и отдельные переговоры.
Владимир Путин, президент РФ: «Тот опыт общения, который у меня есть с президентом США, говорит мне о том, что он человек вдумчивый, он умеет слушать и реагирует на приводимые собеседником аргументы. Все это дает мне основание полагать, что диалог может быть конструктивным».
Отметим, что ранее в Белом доме неоднократно говорили, что Трамп по-прежнему хочет провести встречу с российским коллегой. А сегодня Дмитрий Песков сообщил, что лидеру двух стран обсуждали возможность проведения встречи в Вене.
В интервью, опубликованном на сайте Вести.Ru, Путин заявил, что многие решения Вашингтона заслуживают критики, но подчеркнул, что Трамп выполняет свои предвыборные обещания.
Владимир Путин: «Можно по-разному относиться к тем решениям, которые принимаются в Соединенных Штатах, в том числе и президентом США. Можно критиковать. Действительно, там многое что заслуживает критики. Но есть одно обстоятельство, о котором я уже говорил: Трамп исполняет свои обещания, данные им в ходе избирательной кампании».
Также российский лидер заявил, что встречи с Дональдом Трампом на полях различных форумов полезны, но необходимы и отдельные переговоры.
Владимир Путин, президент РФ: «Тот опыт общения, который у меня есть с президентом США, говорит мне о том, что он человек вдумчивый, он умеет слушать и реагирует на приводимые собеседником аргументы. Все это дает мне основание полагать, что диалог может быть конструктивным».
Отметим, что ранее в Белом доме неоднократно говорили, что Трамп по-прежнему хочет провести встречу с российским коллегой. А сегодня Дмитрий Песков сообщил, что лидеру двух стран обсуждали возможность проведения встречи в Вене.
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