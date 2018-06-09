Захарченко рассказал об общей цели ДНР и ЛНР

Самопровозглашенные республики Донбасса вместе борются за территории, которые считают своими.
Общая цель самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик — занять территории, которые они считают своими. Об этом RT заявил глава ДНР Александр Захарченко.
Александр Захарченко, глава ДНР: «Уверен, что общая задача ЛНР и ДНР — занять ту территорию, которую мы считаем своей. Как только мы этого добьемся, мы будем думать дальше, как жить — самостоятельно или конфедерацией, может, это будет объединение или присоединение. И на каких условиях это все будет организовано».
Захарченко также добавил, что обе республики всегда готовы прийти друг другу на помощь, так как они проводят общую политику и решают общие проблемы.
Александр Захарченко, глава ДНР: «Уверен, что общая задача ЛНР и ДНР — занять ту территорию, которую мы считаем своей. Как только мы этого добьемся, мы будем думать дальше, как жить — самостоятельно или конфедерацией, может, это будет объединение или присоединение. И на каких условиях это все будет организовано».
Захарченко также добавил, что обе республики всегда готовы прийти друг другу на помощь, так как они проводят общую политику и решают общие проблемы.
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