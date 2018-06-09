Росавиация назвала условия возобновления работы «Саратовских авиалиний»

«Саратовские авиалинии» смогут получить новый сертификат эксплуатанта в том случае, если она реформирует управление компанией и заменит авиапарк.
Росавиация готова дать разрешение на возобновление работы «Саратовских авиалиний только в том случае, если она проведет реформы в управлении компанией и заменит воздушный парк. Об этом в субботу сообщил руководитель Росавиации Александр Нерадько, передает ТАСС.
Напомним, сертификат эксплуатанта „Саратовских авиалиний“» аннулирован с 30 мая по итогам проверок, проведенных после февральской катастрофы Ан-148 в Подмосковье. Пассажиров с билетами «Саратовских авиалиний» на даты до 13 июня перевозят другие авиакомпании. Сам перевозчик объявил об увольнении почти всего персонала.
Александр Нерадько, глава Росавиации: «Уже 30 мая „Саратовские авиалинии“ подали новую заявку на получение нового сертификата эксплуатанта. В этой заявке присутствуют все те же самые самолеты, которые находились в распоряжении авиакомпании, тот же самый руководящий персонал. Хотя мы договаривались с собственником авиакомпании, что заявку будет предусматривать эксплуатацию новых типов воздушных судов, более комфортабельных и безопасных. Выходить с тем же багажом, на котором мы видели, какие осуществляются недостатки в области обеспечения безопасности полетов, на мой взгляд, несерьезно. Тем не менее, собственник авиакомпании заявлял, что изменит подходы в руководстве авиакомпании. Если это произойдет, заявка имеет шанс быть рассмотренной и получить положительное заключение».
Нерадько добавил, что Росавиация получила заявку «Саратовских авиалиний» на продление сертификата. Ведомство даст ответ на заявку в положенный срок.
Напомним, сертификат эксплуатанта „Саратовских авиалиний“» аннулирован с 30 мая по итогам проверок, проведенных после февральской катастрофы Ан-148 в Подмосковье. Пассажиров с билетами «Саратовских авиалиний» на даты до 13 июня перевозят другие авиакомпании. Сам перевозчик объявил об увольнении почти всего персонала.
Александр Нерадько, глава Росавиации: «Уже 30 мая „Саратовские авиалинии“ подали новую заявку на получение нового сертификата эксплуатанта. В этой заявке присутствуют все те же самые самолеты, которые находились в распоряжении авиакомпании, тот же самый руководящий персонал. Хотя мы договаривались с собственником авиакомпании, что заявку будет предусматривать эксплуатацию новых типов воздушных судов, более комфортабельных и безопасных. Выходить с тем же багажом, на котором мы видели, какие осуществляются недостатки в области обеспечения безопасности полетов, на мой взгляд, несерьезно. Тем не менее, собственник авиакомпании заявлял, что изменит подходы в руководстве авиакомпании. Если это произойдет, заявка имеет шанс быть рассмотренной и получить положительное заключение».
Нерадько добавил, что Росавиация получила заявку «Саратовских авиалиний» на продление сертификата. Ведомство даст ответ на заявку в положенный срок.
Комментарии