ВЦИОМ: уровень патриотизма в России достиг максимума

Социологи сообщили, что уровень патриотизма в российском обществе достиг максимума за последние 18 лет.
Как свидетельствует данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), патриотами себя считают 92% россиян. Таким образом, уровень патриотизма достиг максимума за 18 лет, увеличившись с 80% в 2016 году.
При этом участники опроса разошлись во мнениях о том, что значит быть патриотом. Так, 59% респондентов заявили, что патриотизм проявляется в любви к своей стране (в 2014 году так ответили 72% участников опроса). Более трети россиян (39%) считают патриотизмом стремление к изменению положения дел в стране (в 2014 году — 34%).
Также для многих главным проявлением патриотизма является работа на благо страны (38%). 19% участников опроса считают, что настоящий патриот должен говорить о своей стране правду, какой бы горькой она ни была. Еще 12% респондентов полагают, что патриот должен считать, что своя страна лучше других. А 3% россиян считают патриотизмом привычку не замечать недостатки своей страны.
При этом участники опроса разошлись во мнениях о том, что значит быть патриотом. Так, 59% респондентов заявили, что патриотизм проявляется в любви к своей стране (в 2014 году так ответили 72% участников опроса). Более трети россиян (39%) считают патриотизмом стремление к изменению положения дел в стране (в 2014 году — 34%).
Также для многих главным проявлением патриотизма является работа на благо страны (38%). 19% участников опроса считают, что настоящий патриот должен говорить о своей стране правду, какой бы горькой она ни была. Еще 12% респондентов полагают, что патриот должен считать, что своя страна лучше других. А 3% россиян считают патриотизмом привычку не замечать недостатки своей страны.
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