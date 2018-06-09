В России может появиться День гражданской обороны

МЧС предложило объявить 4 октября Днем гражданской обороны России.
МЧС разработало проект указа, который устанавливает 4 октября новый праздник — День гражданской обороны России. Документ был размещен в субботу на официальном портале проектов нормативных правовых актов. Проект находится на стадии общественного обсуждения.
Из пояснительной записки к документу: «В связи с высокой значимостью системы гражданской обороны в современном мире и в ознаменование 86-й годовщины со дня основания местной противовоздушной обороны (МПВО) предлагается установить праздник — День гражданской обороны Российской Федерации и праздновать его 4 октября».
В ведомстве ожидают, что введение праздника позволит «повысить значимость гражданской обороны в современном обществе и позволит сохранить преемственность опыта поколений».
Принято считать, что правила поведения граждан в условиях воздушного нападения были впервые установлены в 1918 году в Петрограде, однако официальной датой создания в стране гражданской обороны считается 4 октября 1932 года, когда Совнарком СССР утвердил Положение о противовоздушной обороне территории СССР, которое определяет порядок действий по защите населения от нападения с воздуха во всей стране.
Из пояснительной записки к документу: «В связи с высокой значимостью системы гражданской обороны в современном мире и в ознаменование 86-й годовщины со дня основания местной противовоздушной обороны (МПВО) предлагается установить праздник — День гражданской обороны Российской Федерации и праздновать его 4 октября».
В ведомстве ожидают, что введение праздника позволит «повысить значимость гражданской обороны в современном обществе и позволит сохранить преемственность опыта поколений».
Принято считать, что правила поведения граждан в условиях воздушного нападения были впервые установлены в 1918 году в Петрограде, однако официальной датой создания в стране гражданской обороны считается 4 октября 1932 года, когда Совнарком СССР утвердил Положение о противовоздушной обороне территории СССР, которое определяет порядок действий по защите населения от нападения с воздуха во всей стране.
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