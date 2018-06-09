    Песков подтвердил, что Путин и Трамп обсуждали возможность встречи в Вене

    комментировать

    Песков подтвердил, что Путин и Трамп обсуждали возможность встречи в Вене

    Песков подтвердил, что Путин и Трамп обсуждали возможность встречи в Вене

    Путин и Трамп в ходе последнего телефонного разговора обсуждали возможность проведения встречи в Вене, сообщил официальный представитель Кремля.

    Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе последнего телефонного разговора обсуждали, что Вена может стать одним из городов их двусторонней встречи. Также этот вопрос упоминался и на переговорах российского лидера с канцлером Австрии Себастьяном Курцом.

    Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Вы знаете, что саму необходимость проведения такой встречи оба президента обсуждали в ходе последнего телефонного разговора. В том числе, что и Вена может стать таким городом».

    Песков подчеркнул, что каких-то конкретных договоренностей по встрече пока нет, и обсуждение этого вопроса в настоящее время с США еще не ведется, передает «Интерфакс».

    Сам Владимир Путин, как он заявил в интервью телеканалу «Россия 24», рассчитывает, что его ожидающаяся встреча с Дональдом Трампом будет конструктивной. А то, что она не состоялась до сих пор, это — «последствие ожесточенной внутриполитической борьбы в США».

    Последний телефонный разговор лидеров РФ и США состоялся 20 марта. А во время российско-австрийских переговоров, по данным источника Wall Street Journal, Путин якобы попросил канцлера Австрии организовать саммит с Дональдом Трампом в Вене этим летом. По информации издания, Белый дом осведомлен о просьбе российского лидера и обдумывает это предложение.

    Ранее в Белом доме неоднократно подтверждали, что Трамп по-прежнему хочет провести встречу с российским коллегой.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru