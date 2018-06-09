«Нужно сделать жест»: Польша решила поправить скандальный закон о холокосте

Сейм Польши задумался о внесении изменений в скандальный закон о холокосте.
Документ, который предусматривающий уголовную ответственность за пропаганду «бандеровской идеологии» и обвинения польского народа в причастности к холокосту и пособничестве нацистам, вступил в силу 1 марта. Глава польского МИДа Яцек Чапутович в эфире радиостанции RMF.FM заявил, что скандальный закон можно скорректировать, так как он влияет на климат международных переговоров.
Яцек Чапутович, министр иностранных дел Польши: «Есть необходимость, чтобы мы очертили свою позицию, потому что постоянно есть определенное недоверие и обеспокоенность этой ситуацией. В отношениях с США и Израилем это проблема, и здесь следует согласиться, что определенное решение нужно здесь принять. Нужно сделать жест».
Глава польского МИДа напомнил, что президент страны Анджей Дуда ранее наложил вето на закон и направил его в Конституционный суд.
Яцек Чапутович: «Нужно согласиться, что это дело влияет на климат переговоров. Здесь можно действовать другим образом — через сейм, который является суверенным и может внести корректировки в этот закон».
В соответствии с новым законом наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до 3 лет грозит за употребление выражения «польские лагеря смерти» и другие высказывания, которые можно интерпретировать как попытку выставить поляков соучастниками преступлений нацистской Германии, включая геноцид европейского еврейства.
Аналогичное наказание вводится за пропаганду бандеровской идеологии и отрицание Волынской резни, которую украинские националисты устроили в годы войны. Согласно закону, наказание грозит тем, кто «публично, вопреки фактам, отрицает» перечисленные в нем преступления.
Еще на стадии парламентской работы над проектом этот закон вызвал бурную негативную реакцию на Украине, в Израиле и США. В Тель-Авиве выразили опасение, что документ может ударить по пострадавшим по вине польских граждан евреям, которые захотят об этом рассказать.
Яцек Чапутович, министр иностранных дел Польши: «Есть необходимость, чтобы мы очертили свою позицию, потому что постоянно есть определенное недоверие и обеспокоенность этой ситуацией. В отношениях с США и Израилем это проблема, и здесь следует согласиться, что определенное решение нужно здесь принять. Нужно сделать жест».
Глава польского МИДа напомнил, что президент страны Анджей Дуда ранее наложил вето на закон и направил его в Конституционный суд.
Яцек Чапутович: «Нужно согласиться, что это дело влияет на климат переговоров. Здесь можно действовать другим образом — через сейм, который является суверенным и может внести корректировки в этот закон».
В соответствии с новым законом наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до 3 лет грозит за употребление выражения «польские лагеря смерти» и другие высказывания, которые можно интерпретировать как попытку выставить поляков соучастниками преступлений нацистской Германии, включая геноцид европейского еврейства.
Аналогичное наказание вводится за пропаганду бандеровской идеологии и отрицание Волынской резни, которую украинские националисты устроили в годы войны. Согласно закону, наказание грозит тем, кто «публично, вопреки фактам, отрицает» перечисленные в нем преступления.
Еще на стадии парламентской работы над проектом этот закон вызвал бурную негативную реакцию на Украине, в Израиле и США. В Тель-Авиве выразили опасение, что документ может ударить по пострадавшим по вине польских граждан евреям, которые захотят об этом рассказать.
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