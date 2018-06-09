В Ростове-на-Дону шкафом убило пятилетнего мальчика

Правоохранители разбираются в обстоятельствах гибели маленького мальчика, которого мама нашла мертвым в собственной квартире.
Как сообщается на сайте регионального СУСК РФ, пятилетнего ребенка убил упавший шкаф. Трагедия произошла накануне, когда 32-летняя мама мальчика была с ним дома. Женщина услышала громкий звук падающей мебели, бросилась к сыну и обнаружила его придавленным упавшей секцией платяного шкафа. От полученных травм ребенок погиб.
Следователи осмотрели место ЧП и назначили проведение судебно-медицинской экспертизы. Обстоятельства гибели мальчика установят в ходе проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Следователи осмотрели место ЧП и назначили проведение судебно-медицинской экспертизы. Обстоятельства гибели мальчика установят в ходе проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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