    В Ростове-на-Дону шкафом убило пятилетнего мальчика

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    В Ростове-на-Дону шкафом убило пятилетнего мальчика

    В <nobr>Ростове-на-Дону</nobr> шкафом убило пятилетнего мальчика

    Правоохранители разбираются в обстоятельствах гибели маленького мальчика, которого мама нашла мертвым в собственной квартире.

    Как сообщается на сайте регионального СУСК РФ, пятилетнего ребенка убил упавший шкаф. Трагедия произошла накануне, когда 32-летняя мама мальчика была с ним дома. Женщина услышала громкий звук падающей мебели, бросилась к сыну и обнаружила его придавленным упавшей секцией платяного шкафа. От полученных травм ребенок погиб.

    Следователи осмотрели место ЧП и назначили проведение судебно-медицинской экспертизы. Обстоятельства гибели мальчика установят в ходе проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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