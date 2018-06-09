Суд в Москве решит судьбу 2 млн долларов, переданных Улюкаеву в качестве взятки

Замоскворецкий суд Москвы подтвердил получение ходатайства от генерала ФСБ Олега Феоктистова, который просит вернуть ему 2 млн долларов. Эти деньги генерал передавал главе «Роснефти» Игорю Сечину для следственного эксперимента по даче взятки министру экономического развития Алексею Улюкаеву.
Пресс-секретарь суда Эмилия Хиль в разговоре с ТАСС подтвердила, что заявление от Феоктистова зарегистрировано. Заседание, на котором будет рассмотрено заявление генерала, а также ходатайство защиты о снятии ареста с имущества экс-министра, состоится 29 июня в Замоскворецком суде.
Замоскворецкий суд Москвы 15 декабря 2017 года признал Улюкаева виновным в получении взятки от Игоря Сечина. По данным следствия, экс-министр потребовал 2 млн долларов у главы «Роснефти» за положительный отзыв на сделку по покупке акций «Башнефти» и был разоблачен в результате оперативного эксперимента. Суд приговорил Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима и обязал выплатить штраф в 130 млн рублей. Бывший глава службы безопасности «Роснефти» Олег Феоктистов проходил по делу Улюкаева свидетелем.
Улюкаев вину не признал, заявив, что стал жертвой провокации. Сегодня стало известно, что экс-министр начал отбывать срок в колонии строгого режима в Тверской области.
Замоскворецкий суд Москвы 15 декабря 2017 года признал Улюкаева виновным в получении взятки от Игоря Сечина. По данным следствия, экс-министр потребовал 2 млн долларов у главы «Роснефти» за положительный отзыв на сделку по покупке акций «Башнефти» и был разоблачен в результате оперативного эксперимента. Суд приговорил Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима и обязал выплатить штраф в 130 млн рублей. Бывший глава службы безопасности «Роснефти» Олег Феоктистов проходил по делу Улюкаева свидетелем.
Улюкаев вину не признал, заявив, что стал жертвой провокации. Сегодня стало известно, что экс-министр начал отбывать срок в колонии строгого режима в Тверской области.
Комментарии