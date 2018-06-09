В ЕС могут принять закон об авторском праве, запрещающий мемы

Евросоюз предлагает внести поправки в закон об авторском праве, который может сильно ограничить распространение любого контента в Интернете.
Европарламент рассматривает возможность принятия новой Директивы об авторском праве, которая должна обеспечить дополнительную защиту правообладателям в Интернете. Голосование должно пройти уже 20 июня. Тем не менее, правозащитники и общественные организации выступают против этой поправки, так как считают, что она фактически узаконит цензуру, передает BBC.
Авторы новой 13 статьи закона об авторском праве надеются с ее помощью урегулировать отношения между правообладателями и интернет-платформами. Согласно директиве, администрация интернет-платформ должна будет следить за соблюдением соглашений, заключенных с правообладателями в отношении использования их произведений.
По словам критиков этой инициативы — активистов кампании «Авторское право для творчества», поправки фактически обяжет администрацию сайтов и соцсетей фильтровать весь контент, публикуемый пользователями, что фактически равняется цензуре. Кроме того, активисты считают, что фильтрация, скорее всего, будет происходить автоматически, и алгоритмы будут удалять даже тот контент, который несет лишь потенциальные риски для платформы: ремиксы, пародии и интернет-мемы. Новый закон фактически ограничит свободу творчества и до неузнаваемости изменит Интернет, уверены правозащитники.
Авторы новой 13 статьи закона об авторском праве надеются с ее помощью урегулировать отношения между правообладателями и интернет-платформами. Согласно директиве, администрация интернет-платформ должна будет следить за соблюдением соглашений, заключенных с правообладателями в отношении использования их произведений.
По словам критиков этой инициативы — активистов кампании «Авторское право для творчества», поправки фактически обяжет администрацию сайтов и соцсетей фильтровать весь контент, публикуемый пользователями, что фактически равняется цензуре. Кроме того, активисты считают, что фильтрация, скорее всего, будет происходить автоматически, и алгоритмы будут удалять даже тот контент, который несет лишь потенциальные риски для платформы: ремиксы, пародии и интернет-мемы. Новый закон фактически ограничит свободу творчества и до неузнаваемости изменит Интернет, уверены правозащитники.
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