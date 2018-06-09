    В Москве умер ведущий актер театра имени Маяковского

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    • Фото: Театр им. Вл. Маяковского
    В Москве умер ведущий актер театра имени Маяковского

    В Москве умер ведущий актер театра имени Маяковского

    В Москве умер ведущий актер театра имени Маяковского
  • Фото: Театр им. Вл. Маяковского

    • Народный артист РСФСР, ведущий актер театра имени Маяковского Игорь Охлупин скончался в Москве в больнице после непродолжительной болезни на 80-м году жизни.

    Смерть артиста подтвердили в театре имени Маяковского. В сообщении говорится, что для всех маяковцев уход такого замечательного артиста — невосполнимая потеря.

    О дате и времени прощания с Игорем Охлупиным родные и коллеги сообщат позже, передает РИА Новости.

    Охлупин закончил высшее театральное училище имени Щукина и начал играть в составе труппы имени Маяковского. Многие из его ролей вошли в историю русского театра, в том числе и роль Митча в легендарном спектакле «Трамвай „Желания“». Артист играл в спектаклях текущего репертуара Маяковки: «Кавказcкий меловой круг», «Господин Пунтила и его слуга Матти», «Мертвые души» и «Женитьба».

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