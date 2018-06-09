Москва попала в двадцатку самых опасных для окружающей среды городов

Москва и
Санкт-Петербург попали в число городов, наносящих наибольший вред окружающей среде.
Группа экологов из Норвегии, Швеции, США и Японии составили рейтинг городов, которые приносят больше всего вреда экологической обстановке на Земле. Уровень загрязнения оценивался на основе углеродного следа, который оставляют города.
По результатам исследования, самым загрязняющим атмосферу городом оказался Сеул. Столица Южной Кореи вырабатывает до 261 мегатонны углекислого газа в год. Следом идут Гуаньчжоу (272 мегатонны в год) и Нью-Йорк (233,5 мегатонны в год). В первой десятке оказались крупные города в странах Азии, Ближнего Востока, а также в США.
Два российских города — Москва и Санкт-Петербург — попали в первую сотню рейтинга. Москва оказалась на 15 месте с показателем 99,5 мегатонны в год, а Петербург — на 79-м месте с показателем 29,6 мегатонны в год.
По результатам исследования, самым загрязняющим атмосферу городом оказался Сеул. Столица Южной Кореи вырабатывает до 261 мегатонны углекислого газа в год. Следом идут Гуаньчжоу (272 мегатонны в год) и Нью-Йорк (233,5 мегатонны в год). В первой десятке оказались крупные города в странах Азии, Ближнего Востока, а также в США.
Два российских города — Москва и Санкт-Петербург — попали в первую сотню рейтинга. Москва оказалась на 15 месте с показателем 99,5 мегатонны в год, а Петербург — на 79-м месте с показателем 29,6 мегатонны в год.
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