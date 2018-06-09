    В США создали самый мощный суперкомпьютер в мире

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    • Фото: US Department of Energy’s Oak Ridge National Lab
    В США создали самый мощный суперкомпьютер в мире

    В США создали самый мощный суперкомпьютер в мире

    В США создали самый мощный суперкомпьютер в мире
  • Фото: US Department of Energy’s Oak Ridge National Lab

    • В Окриджской национальной лаборатории, который входит в структуру министерства энергетики США, запустили суперкомпьютер Summit.

    Пиковая производительность новой машины достигает 200 петафлопс, то есть 200 миллионов миллиардов операций в секунду.

    Отмечается, что Summit по производительности на 60% превосходит китайский TaihuLight, который до сегодняшнего дня возглавлял рейтинг суперкомпьютеров, и в восемь раз — американский Titan, ранее занимавший первое место в американском топе.

    Как пишет MIT Technology Review, Summit занимает площадь, сравнимую с двумя теннисными кортами, а для его охлаждения требуется более 15 тыс. литров воды.

    Ожидается, что новый суперкомпьютер будет использоваться в медицинских исследованиях, в том числе для изучения связей между генами и раковыми заболеваниями, а также для климатического моделирования.

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