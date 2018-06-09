В Башкирии в школьном лагере умер 8-летний ребенок

Восьмилетний мальчик умер на спортивной площадке в школьном лагере в Кумертау.
Следователи проводят проверку по факту смерти 8-летнего мальчика в школьном лагере в Башкирии. Об этом в субботу сообщила пресс-служба республиканского управления СК.
Пресс-служба СУ СК по Республике Башкортостан: «По предварительным данным, днем 7 июня 2018 года 8-летнему мальчику, находившемуся в школьном лагере на территории спортивной площадки одной из школ города Кумертау, стало плохо. Сотрудниками школы ему была вызвана бригада скорой медицинской помощи, по приезде в больницу констатирована смерть малолетнего».
Известно, что у ребенка было заболевание сердца. Причина смерти мальчика будет окончательно установлена после судебно-медицинской экспертизы.
Пресс-служба СУ СК по Республике Башкортостан: «По предварительным данным, днем 7 июня 2018 года 8-летнему мальчику, находившемуся в школьном лагере на территории спортивной площадки одной из школ города Кумертау, стало плохо. Сотрудниками школы ему была вызвана бригада скорой медицинской помощи, по приезде в больницу констатирована смерть малолетнего».
Известно, что у ребенка было заболевание сердца. Причина смерти мальчика будет окончательно установлена после судебно-медицинской экспертизы.
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