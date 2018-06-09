В Краснодаре фанаты встретили сборную Испании букетами из перцев и огурцов

Испанцы, которые считаются одними из фаворитов ЧМ-2018 , свой первый матч сыграют со сборной Португалии в олимпийском Сочи. Встреча пройдет при полных трибунах. Но уже сейчас Красная фурия тренируется в Краснодаре. Тысячи жителей смогли встретиться со своими кумирами, каждый из которых стоит миллионы евро.

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Приезд сборной Испании в Краснодар вызвал в городе небывалый ажиотаж. Те, кому не хватило билетов, пытались увидеть своих кумиров любыми способами — занимали стоячие места на крыше и лежачие ряды вдоль забора. Трибуны тренировочного поля не смогли вместить всех желающих. Вячеслав попал внутрь. Он говорит, что уже давно болеет за Барселону, увидеть таких звезд он даже не мечтал.



Вячеслав Щербина, футбольный болельщик: «Я в шоке до сих пор. Я не верю! Чтобы я попал на открытую тренировку сборной Испании? Серьезно, я волнуюсь, как школьница».



Красная фурия на тренировку вышла явно в хорошем настроении. Краснодарская жара, а столбик термометра здесь уже поднимается выше плюс 30 градусов, для испанцев привычна. В столицу Кубани футболисты прилетели накануне. Поклонники ждали команду у стадиона. Кто-то встречал спортсменов с флагами Испании, кто-то с необычными букетами из огурцов, болгарского перца и ромашек.



В Краснодар уже прилетели журналисты из разных стран мира. Члены съемочной группы португальского телевидения признались, что именно футбол помогает им изучать Россию. Репортеры уже работали на Кубке конфедераций, были в Москве, Казани, Санкт-Петербурге, Сочи, теперь прибыли в Краснодар. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Сергея Пикулина.