Во Франции 14 детей отравились фермерским сыром, один ребенок умер

14 детей во Франции госпитализированы с подозрением на бактериальную инфекцию после того, как съели сыр Реблошон, который не прошел пастеризацию.
Сыр Реблошон, произведенный на сыроварне Шабер во Французских Альпах, снят с продажи по решению властей, после того как у шести из 14 детей была найдена кишечная палочка, «инфицирование которой приводит к развитию гемолитико-уремического синдрома, часто приводящего к поражению почек у детей», говорится в сообщении Роспотребнадзора.
Из текста сообщения: «По информации Национального центра здравоохранения Франции от 1 июня, 14 детей госпитализированы с подозрением на инфекцию, вызванную кишечной палочкой (Е.coli 026) после употребления в пищу сыра Реблошон из коровьего молока 45% жирности, не прошедшего пастеризацию».
Один из инфицированных шести детей умер, остальные находятся под наблюдением врачей, передает РИА Новости.
Из текста сообщения: «По информации Национального центра здравоохранения Франции от 1 июня, 14 детей госпитализированы с подозрением на инфекцию, вызванную кишечной палочкой (Е.coli 026) после употребления в пищу сыра Реблошон из коровьего молока 45% жирности, не прошедшего пастеризацию».
Один из инфицированных шести детей умер, остальные находятся под наблюдением врачей, передает РИА Новости.
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