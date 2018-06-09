СМИ узнали о похищении хакерами данных подрядчика американских ВМС

В прессе появилась информация о взломе сети подрядчика ВМС США. Сообщается, что связанные с китайскими властями хакеры совершили атаку и получили секретные данные.
Как передает The Washington Post со ссылкой на источники в администрации США, взломщики, якобы действовавшие от лица правительства КНР, проникли в компьютерную сеть компании — подрядчика американских ВМС и заполучили секретные сведения.
По данным издания, украденная информация связана с разработкой ультразвуковых противокорабельных ракет, которые планировалось использовать на американских субмаринах после 2020 года. В публикации не уточняется, о какой именно компании идет речь, отмечается лишь, что эта организация работала на Центр ВМС по подводным боевым действиям в городе Ньюпорт (штат Род-Айленд).
Газета выяснила, что речь идет о данных объемом свыше 614 гигабайт, которые хранились у подрядчика на незащищенном сервере, что заставляет задуматься о компетентности ВМС в вопросе контроля за действиями компаний, с которыми они сотрудничают. По информации издания, взломы осуществлялись в январе и феврале нынешнего года, сейчас по этому факту проводится расследование.
По данным издания, украденная информация связана с разработкой ультразвуковых противокорабельных ракет, которые планировалось использовать на американских субмаринах после 2020 года. В публикации не уточняется, о какой именно компании идет речь, отмечается лишь, что эта организация работала на Центр ВМС по подводным боевым действиям в городе Ньюпорт (штат Род-Айленд).
Газета выяснила, что речь идет о данных объемом свыше 614 гигабайт, которые хранились у подрядчика на незащищенном сервере, что заставляет задуматься о компетентности ВМС в вопросе контроля за действиями компаний, с которыми они сотрудничают. По информации издания, взломы осуществлялись в январе и феврале нынешнего года, сейчас по этому факту проводится расследование.
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