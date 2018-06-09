В уральском лагере более 60 детей могли отравиться котлетами или запеканкой

В Свердловской области правоохранители разбираются в обстоятельствах и причинах массового отравления воспитанников лагеря «Сосновый бор». Число пострадавших уже превысило 60 человек. Сейчас выясняется, что воспитанники и сотрудники лагеря ели в день происшествия.
В региональном управлении СК России предположили, что причиной отравления могли стать котлеты или творожно-рисовая запеканка.
Представитель Следственного управления СК РФ по Свердловской области: «Накануне дети и вожатые употребляли на обед картофельный суп, говяжью котлету „Здоровье“, тушеную капусту, компот и хлеб, в полдник же их кормили творожно-рисовой запеканкой. Сейчас следователь СК опрашивает представителей администрации лагеря».
По данным областной прокуратуры, в больницы попали 64 человека, двое из которых — вожатые. Как сообщает РИА Новости, пострадали дети в возрасте 7–12 лет и 18-летние сотрудники лагеря. Симптомы схожие у всех детей: жалобы на боль в животе, рвота и недомогание. Медики оценивают состояние всех пациентов как удовлетворительное.
Региональная прокуратура организовала свою проверку, к которой привлекла специалистов Роспотребнадзора. В лагере взяты пробы продуктов, смывов с поверхностей помещения пищеблока, проводятся исследования, позволяющие установить причины заболевания.
Представитель Следственного управления СК РФ по Свердловской области: «Накануне дети и вожатые употребляли на обед картофельный суп, говяжью котлету „Здоровье“, тушеную капусту, компот и хлеб, в полдник же их кормили творожно-рисовой запеканкой. Сейчас следователь СК опрашивает представителей администрации лагеря».
По данным областной прокуратуры, в больницы попали 64 человека, двое из которых — вожатые. Как сообщает РИА Новости, пострадали дети в возрасте 7–12 лет и 18-летние сотрудники лагеря. Симптомы схожие у всех детей: жалобы на боль в животе, рвота и недомогание. Медики оценивают состояние всех пациентов как удовлетворительное.
Региональная прокуратура организовала свою проверку, к которой привлекла специалистов Роспотребнадзора. В лагере взяты пробы продуктов, смывов с поверхностей помещения пищеблока, проводятся исследования, позволяющие установить причины заболевания.
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