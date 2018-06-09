В Москве поймали подозреваемого в нападении на 11-летнюю девочку

Правоохранители в Москве задержали мужчину, который подозревается в нападении на
11-летнюю девочку и попытке ее убийства.
О поимке подозреваемого сообщает столичный главк СКР.
Юлия Иванова, официальный представитель ГСУ СКР по Москве: «Благодаря совместной работе следователей главного управления и сотрудников уголовного розыска задержан ранее судимый за совершение ряда особо тяжких преступления мужчина 1975 года рождения».
По словам Ивановой, ведутся следственные действия, которые позволят уставить картину произошедшего и определить мотивы, побудившие напасть на беззащитного ребенка.
Ранее поступила информация, что 8 июня средь бела дня в подъезде одного из жилых домов по 4-му Очаковскому переулку произошло нападение на 11-летнюю девочку. Следователи выяснили, что школьница возвращаясь домой после прогулки, зашла в подъезд, следом за ней туда зашел незнакомый мужчина и ударил ребенка ножом. По предварительным данным, до нападения между злоумышленником и жертвой не происходило каких-либо конфликтов. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
Юлия Иванова, официальный представитель ГСУ СКР по Москве: «Благодаря совместной работе следователей главного управления и сотрудников уголовного розыска задержан ранее судимый за совершение ряда особо тяжких преступления мужчина 1975 года рождения».
По словам Ивановой, ведутся следственные действия, которые позволят уставить картину произошедшего и определить мотивы, побудившие напасть на беззащитного ребенка.
Ранее поступила информация, что 8 июня средь бела дня в подъезде одного из жилых домов по 4-му Очаковскому переулку произошло нападение на 11-летнюю девочку. Следователи выяснили, что школьница возвращаясь домой после прогулки, зашла в подъезд, следом за ней туда зашел незнакомый мужчина и ударил ребенка ножом. По предварительным данным, до нападения между злоумышленником и жертвой не происходило каких-либо конфликтов. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
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