Телеканал HBO начинает работу над пилотной серией приквела Game of Thrones

Американский еженедельник Variety , освещающий новости мира шоу-бизнеса, опубликовал информацию, которая сделает осчастливит миллионы поклонников телесериала Game of Thrones.Канал HBO заказал британской сценаристке Джейн Голдман подготовить материал для съемок пилотной серии нового сериала. Голдман известна работой над фильмами «Звездная пыль», франшизами «Люди Икс» и «Кингсман». Сообщается также, что новый сериал станет приквелом к сверхпопулярной во всем мире «Игре престолов» и расскажет о том, что происходило за тысячи лет до того, как человечеству пришлось вступить в решающую схватку с Королем Зимы.Над сюжетом также работает Джордж Мартин, автор цикла романов «Песнь льда и пламени», по которым снят сериал Game of Thrones. Поклонники напоминают, что Мартин несколько лет назад уже написал несколько рассказов и повестей, события в которых предшествуют происходящему в «Игре престолов». Но писатель заявил, что приключения межевого рыцаря Дункана Высокого и его оруженосца Эгга не станут сюжетом для нового сериала, в основу которого будут положены совершенно новые, неизвестные читателям истории.В статье также говорится, что одновременно ведется работа и над другими возможными сериалами, связанными с миром Вестероса. К работе привлечены сценаристы Макс Боренштайн, Карли Рэй, Брайан Хелгеленд и Брайан Когман.Заключительный восьмой сезон выйдет на экраны в 2019 году . По предварительной информации, пилотный проект увидит свет не ранее, чем через год после завершения показа Game of Thrones.Напомним, действие одного из самых популярных телесериалов происходит в вымышленном мире, в котором человечеству угрожает гибель из-за сил зла и вечной зимы, но аристократы нескольких королевств заняты лишь собственной борьбой за власть, войнами, интригами и местью. Сериал получил множество наград , включая десятки престижных премий «Эмми». И при этом запрещен к показу в нескольких странах за жестокость и слишком откровенные сцены.