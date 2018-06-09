Путин приготовил и отведал блюда китайской кухни

Владимир Путин накануне вечером прилетел в китайский город Циндао.
Президент России принимает участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, в которую входят России, Китай, Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Узбекистан, Индия и Пакистан.
В Циндао Путин прибыл из Пекина, где после переговоров от имени председателя КНР был дан торжественный прием. По пути на него, лидеры стран осмотрели выставку, посвященную русской и китайской кухне. Владимир Путин и сам принял участие в приготовлении традиционных китайских блюд, одно из которых напоминает русские пельмени, а другое — блины.
Насыщенными оказались и политические итоги государственного визита Путина в Китай: подписаны сразу девять соглашений. В том числе, масштабные энергетические контракты, документы в космической отрасли.
Ранее сообщалось, что Владимиру Путину вручили китайский Орден дружбы. Лидеры двух стран также побывали накануне на товарищеском матче юношеских команд России и Китая.
В Циндао Путин прибыл из Пекина, где после переговоров от имени председателя КНР был дан торжественный прием. По пути на него, лидеры стран осмотрели выставку, посвященную русской и китайской кухне. Владимир Путин и сам принял участие в приготовлении традиционных китайских блюд, одно из которых напоминает русские пельмени, а другое — блины.
Насыщенными оказались и политические итоги государственного визита Путина в Китай: подписаны сразу девять соглашений. В том числе, масштабные энергетические контракты, документы в космической отрасли.
Ранее сообщалось, что Владимиру Путину вручили китайский Орден дружбы. Лидеры двух стран также побывали накануне на товарищеском матче юношеских команд России и Китая.
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