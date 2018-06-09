    В Китае регулировщик перенес через дорогу старика с палочками. Китай, дороги, дорожное движение. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Китае регулировщик перенес через дорогу старика с палочками

    В Китае регулировщик перенес через дорогу старика с палочками

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    В Китае регулировщик перенес через дорогу старика с палочками

    В Китае регулировщик перенес через дорогу старика с палочками

    В Китае регулировщик перенес через дорогу старика с палочками

      В Сети стремительно набирает популярность видео, снятое на одной из автотрасс Китая. Камера запечатлела очень находчивого местного регулировщика, который сумел предотвратить серьезное ДТП.

      Все произошло в утренний час пик, когда пожилой мужчина, опираясь на две палки, пытался перейти оживленный перекресток с 6-полосным движением. Зеленого света ему хватило только на полпути.

      Дедушку заметил сотрудник дорожной милиции и тут же бросился ему помогать. Выбрал он для этого достаточно оригинальный способ. Страж порядка посадил престарелого перехода себе на спину и перенес через дорогу.

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