В Китае регулировщик перенес через дорогу старика с палочками

В Сети стремительно набирает популярность видео, снятое на одной из автотрасс Китая. Камера запечатлела очень находчивого местного регулировщика, который сумел предотвратить серьезное ДТП.

Все произошло в утренний час пик, когда пожилой мужчина, опираясь на две палки, пытался перейти оживленный перекресток с 6-полосным движением. Зеленого света ему хватило только на полпути.



Дедушку заметил сотрудник дорожной милиции и тут же бросился ему помогать. Выбрал он для этого достаточно оригинальный способ. Страж порядка посадил престарелого перехода себе на спину и перенес через дорогу.