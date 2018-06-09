    Сотни сирийцев покинули лагерь беженцев на подконтрольной коалиции территории

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    Сотни сирийцев покинули лагерь беженцев на подконтрольной коалиции территории

    Сотни сирийцев покинули лагерь беженцев на подконтрольной коалиции территории

    В сирийской провинции Хомс беженцы из лагеря в зоне ответственности сил западной коалиции перешли в пригород Дамаска и попросили помощи у властей Сирии.

    По информации сирийского министерства по примирению, лагерь беженцев «Эр-Рукбан» находится в окружении боевиков оппозиции, хотя и расположен в зоне ответственности сил западной коалиции. Боевики создали большие трудности в снабжении лагеря, где проживает около 60 тысяч человек. Там большие трудности с едой и водой. В ООН происходящее в «Эр-Рукбан» расценивают как гуманитарную катастрофу.

    Матра Рамадан Ходор, беженка: «Мы думали спастись в лагере, а в итоге чуть не умерли от голода. Там совсем ничего нет. Продукты и медикаменты нам привозили знакомые из Дамаска, мы платили за это, отдав все, что у нас было».

    смотретьВозобновилось движение по сирийской трассе Хомс — Хама
    Возобновилось движение по сирийской трассе Хомс — Хама
    За сутки в пригородную зону Дамаска возвратилось более 300 беженцев. Всего же Идлибскую зону деэскалации покинули за неделю 5 968 человек, пишет ТАСС.

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