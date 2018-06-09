В ДТП в Хабаровском крае пострадали 9 человек

В лобовом столкновении двух легковушек в Хабаровском крае ранения и травмы получили 9 человек, включая двоих детей.
Автокатастрофа произошла на 200-м километре автодороги «Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре» вблизи населенного пункта Лидога.
Александр Витько, министр здравоохранения региона: «Вывозили пострадавших вертолетом центра медицины катастроф с реанимационной бригадой на борту, а принимали во второй краевой больнице».
Павел Курнявка, главврач центра медицины катастроф Хабаровского края: «При ДТП в районе поселка Лидога пострадали девять человек, из них двое детей шести и восьми лет. Работали три бригады скорой помощи Троицкой центральной районной больницы, одна из них реанимационная. Один человек осмотрен на месте амбулаторно, остальных вывезли в Троицкую ЦРБ. Там одного пациента срочно прооперировали, остальных семерых эвакуировали вертолетом центра медицины катастроф в Хабаровск во вторую краевую больницу».
По словам медиков, после осмотра в больнице женщину и одного из детей отпустили домой. Остальные остаются под наблюдением врачей, пишет РИА Новости.
Александр Витько, министр здравоохранения региона: «Вывозили пострадавших вертолетом центра медицины катастроф с реанимационной бригадой на борту, а принимали во второй краевой больнице».
Павел Курнявка, главврач центра медицины катастроф Хабаровского края: «При ДТП в районе поселка Лидога пострадали девять человек, из них двое детей шести и восьми лет. Работали три бригады скорой помощи Троицкой центральной районной больницы, одна из них реанимационная. Один человек осмотрен на месте амбулаторно, остальных вывезли в Троицкую ЦРБ. Там одного пациента срочно прооперировали, остальных семерых эвакуировали вертолетом центра медицины катастроф в Хабаровск во вторую краевую больницу».
По словам медиков, после осмотра в больнице женщину и одного из детей отпустили домой. Остальные остаются под наблюдением врачей, пишет РИА Новости.
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