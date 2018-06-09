В Ванинском районе Хабаровского края введен режим ЧС после взрыва газа

Власти Хабаровского края ввели режим чрезвычайной ситуации районного уровня после взрыва в пятиэтажном доме бытового газа, в результате которого 1 человек погиб, двое пострадали.
Александр Клинов, начальник отдела ГО и ЧС Ванинского района: «Веден режим ЧС районного уровня. Поселок также будет вводить режим ЧС. Сейчас на месте сел вертолет из Хабаровска. На нем прилетели специалисты, которые будут обследовать дом на предмет его безопасности для проживания. После обследования будем принимать решение о допуске жильцов в квартиры».
Местные власти пообещали оказать необходимую помощь пострадавшим.
Напомним, взрыв произошел около четырех часов утра по местному времени в квартире на 2-м этаже пятиэтажного дома в поселке Октябрьский Ванинского района Хабаровского края. Начался пожар, охвативший 3 квартиры. Площадь пожара составила 70 метров. Взрывом были разрушены межкомнатные перегородки, выбиты стекла.
По предварительным данным, в квартире взорвался бытовой газ. Однако как передает РИА Новости, в квартире, где произошел взрыв, газ был отключен.
Евгений Шахрай, представитель пресс-службы администрации района: «Квартира, где был взрыв, не была подключена к газу. На трубе стояли заглушки. В ней проживал 89-летний мужчина. Часть квартир в этом доме также были отключены от газоснабжения. Сейчас ждем следователей и специалистов из Хабаровска. Они будут разбираться в том, что там произошло».
В результате происшествия погиб хозяин квартиры, мужчина 1929 года рождения. Еще один мужчина 1955 года рождения получил ожоги и был доставлен в больницу. Позже стало известно, что в больницу доставили еще одного жильца, надышавшегося дымом. Из дома эвакуировали около 60 жильцов. Для них организован пункт временного размещения. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Местные власти пообещали оказать необходимую помощь пострадавшим.
Напомним, взрыв произошел около четырех часов утра по местному времени в квартире на 2-м этаже пятиэтажного дома в поселке Октябрьский Ванинского района Хабаровского края. Начался пожар, охвативший 3 квартиры. Площадь пожара составила 70 метров. Взрывом были разрушены межкомнатные перегородки, выбиты стекла.
По предварительным данным, в квартире взорвался бытовой газ. Однако как передает РИА Новости, в квартире, где произошел взрыв, газ был отключен.
Евгений Шахрай, представитель пресс-службы администрации района: «Квартира, где был взрыв, не была подключена к газу. На трубе стояли заглушки. В ней проживал 89-летний мужчина. Часть квартир в этом доме также были отключены от газоснабжения. Сейчас ждем следователей и специалистов из Хабаровска. Они будут разбираться в том, что там произошло».
В результате происшествия погиб хозяин квартиры, мужчина 1929 года рождения. Еще один мужчина 1955 года рождения получил ожоги и был доставлен в больницу. Позже стало известно, что в больницу доставили еще одного жильца, надышавшегося дымом. Из дома эвакуировали около 60 жильцов. Для них организован пункт временного размещения. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
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