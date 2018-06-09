В Рио из-за перестрелки остановили работу аэропорта и канатной дороги

Перестрелка преступников с бразильской полицией вынудила власти отложить рейсы в аэропорту
Рио-де-Жанейро, а также остановить работу канатной дороги.
Как сообщает телеканал Globo, из-за перестрелки бандитов и полиции была приостановлена работа аэропорта Сантос Дюмон в центре Рио-де-Жанейро. Перерыв в работе аэропорта составил 20 минут. Авиационные власти Бразилии не считают это задержкой рейсов, так как по местному законодательству опозданием считается только опоздание рейса не менее, чем на полчаса.
Также из-за перестрелки полиции и бандитов на два часа была остановлена работа канатной дороги, позволяющей попасть на гору Сахарная голова, одну из главных достопримечательностей Рио. Около сотни туристов не могли покинуть горную смотровую площадку на протяжении двух часов, пока не завершилась полицейская операция.
Также из-за перестрелки полиции и бандитов на два часа была остановлена работа канатной дороги, позволяющей попасть на гору Сахарная голова, одну из главных достопримечательностей Рио. Около сотни туристов не могли покинуть горную смотровую площадку на протяжении двух часов, пока не завершилась полицейская операция.
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