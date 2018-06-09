В США экс-сотрудника госдепа признали виновным в шпионаже

Бывшему сотруднику госдепартамента США грозит на родине смертная казнь за шпионаж в пользу Китая.
Суд присяжных признал бывшего сотрудника госдепартамента США Кевина Мэллори виновным в шпионаже в пользу Китая. Как сообщили в Минюсте США, теперь Мэллори угрожает смертная казнь. Однако, окончательный вердикт по этому делу будет выносить судья.
Стороне обвинения удалось доказать в суде, что в 2017 году подозреваемый передал ктиайским спецслужбам три секретных документа. Всего же, по информации ФБР, сего Мэллори мог передать китайской стороне до восьми секретных документов, пишет РИА Новости.
Стороне обвинения удалось доказать в суде, что в 2017 году подозреваемый передал ктиайским спецслужбам три секретных документа. Всего же, по информации ФБР, сего Мэллори мог передать китайской стороне до восьми секретных документов, пишет РИА Новости.
Комментарии